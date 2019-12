Accolade inwestuje w nowy park logistyczny

Zakup działki w Bydgoszczy pod Panattoni Park Bydgoszcz II to kontynuacja strategii firmy, zakładającej realizację inwestycji w miejscach o największym potencjale rozwoju. Kolejny park w Bydgoszczy, w który zainwestuje Accolade będzie miał dogodną lokalizację w granicach administracyjnych miasta, z dobrym dostępem do środków transportu miejskiego. Powstanie zaledwie kilka minut jazdy od istniejącego już, należącego do Accolade, Panattoni Parku Bydgoszcz i w zależności od profilu najemców zatrudnionych tu będzie ok. 200 – 300 osób.

- Przez cztery lata obecności Accolade w Bydgoszczy przyglądamy się z bliska temu, jak doskonale miasto wykorzystuje stawiane przed nim szanse. To atrakcyjny rynek dla prężnych, lokalnych przedsiębiorstw, które chcą rozszerzać lub przenieść swoją działalność do nowoczesnej powierzchni logistycznej, czy skorzystać z ulg podatkowych oferowanych w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednocześnie dzięki lokalizacji, wykwalifikowanym kadrom, wieloletnim tradycjom przemysłowym, Bydgoszcz to także świetne miejsce do prowadzenia globalnego biznesu – mówi Michał Białas, Head of Poland w Accolade.

Region bydgosko-toruński, zamieszkały jest przez ok. 2 mln mieszkańców i położony w połowie drogi między portami w Gdańsku a węzłem logistycznym w Łodzi. Bydgoszcz jest też jednym z 5 największych węzłów kolejowych w Polsce, leżącym na skrzyżowaniu linii kolejowej 131, łączącej Chorzów z Tczewem i linii 18 z Piły do Kutna. W przypadku transportu kołowego, Bydgoszcz leży na ważnym szlaku z Warszawy do Szczecina (budowana droga S10) oraz w bezpośredniej bliskości drogi S5, która połączy Olsztyn, autostradę A1 z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem.

Pierwszy park przemysłowy w Bydgoszczy, w który zainwestowało Accolade powstał na przełomie 2016 i 2017 r. i oferuje 50 110 mkw. powierzchni przemysłowej w ramach trzech nowoczesnych budynków magazynowych w pobliżu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (BPPT). Park powstał na regenerowanych terenach poprzemysłowych w miejscu zakładów chemicznych, które zostały zamknięte kilka lat temu. Obiekt z przeznaczeniem na składowanie oraz lekką produkcję może być dowolnie dostosowany do potrzeb jednej firmy bądź kilku najemców. Wskaźnik obłożenia dla tego obiektu wynosi 100 proc. Wśród wynajmujących znaleźli się między innymi firma Oponeo, Rohlig Suus Logistics, DB Schenker czy Sims Lifecycle Services.