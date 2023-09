Accolade powiększa swoje portfolio o nowy obiekt na Górnym Śląsku. Park magazynowy w Rudzie Śląskiej będzie miał powierzchnię 67 tys. mkw., z czego niemal połowa została już wynajęta pierwszemu najemcy. Wartość inwestycji to 55 mln euro.

Nowy park, należący do Accolade znajduje się tuż przy autostradzie A4, co umożliwia szybką komunikację z Niemcami oraz miastami na zachodzie Polski.

Lokalizacja parku gwarantuje także dogodne połączenie z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice.

Accolade jest właścicielem sieci ponad 50 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM w Czechach, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Słowacji o wartości ponad 2,65 mld euro.

- Górny Śląsk to niezwykle atrakcyjny rynek, który cieszył się silną pozycją w sektorze magazynowym już od samego początku jego rozwoju w Polsce. Doceniamy ogromny potencjał tej lokalizacji, jej infrastrukturę i bogate zaplecze kadrowe. Czynniki te zachęcają firmy do prowadzenia i rozwijania działalności właśnie w tym regionie. Wierzymy, że nasze inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju tego rynku, oferując jednocześnie najemcom najlepsze warunki dla ich biznesów – powiedział Jarek Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

Park w Rudzie Śląskiej będzie się składał z dwóch budynków, zlokalizowanych na działce o powierzchni 13,5 ha.

Większość powierzchni magazynowej pierwszego z nich została już wynajęta spółce Regesta, dostawcy usług logistycznych. Park dostosowano do indywidualnych potrzeb klienta. Podobnie jak wszystkie nowe inwestycje w portfolio Accolade, będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej Excellent.

Accolade posiada już jeden park magazynowy na Górnym Śląsku, zlokalizowany w Częstochowie. Inwestor podjął decyzję o realizacji kolejnego projektu, uwzględniając lokalizację i atrakcyjne czynniki tego regionu.

