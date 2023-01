- Jest to już drugie duże refinansowanie naszego polskiego portfela. Pierwsze miało miejsce we wrześniu 2020 roku i przedłużyliśmy je dokładnie rok później, w trakcie pandemii COVID. Czasy i rynek bardzo się zmieniły, przynosząc mnóstwo wyzwań - mówi Tomas Prochazka, CFO Grupy Accolade.

Jednak strategia Accolade okazała się na to odporna, dlatego kontynuujemy budowanie długotrwałych relacji z największymi europejskimi grupami bankowymi. Finansowanie z naszym nowym partnerem - Helaba Bank – potwierdzające zaufanie do naszych działań, jest tego kolejną pozytywną weryfikacją. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało nam się doprowadzić do tej transakcji - dodaje Tomas Prochazka, CFO Grupy Accolade.