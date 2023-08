Portfolio Accolade na koniec pierwszej połowy 2023 r. osiągnęło ponad 1,3 mln mkw. wynajętej powierzchni w 26 parkach magazynowych w całej Polsce.

Accolade działa w sześciu krajach w Europie, gdzie inwestuje w nowoczesną i zrównoważoną infrastrukturę, przeznaczoną dla biznesu globalnych marek, głównie z obszarów e-commerce, produkcji i logistyki.

Jest właścicielem sieci ponad 50 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM w Czechach, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Słowacji o wartości ponad 2,65 mld EUR, gwarantującym zrównoważone i przyjazne dla środowiska podejście do inwestycji.

Grupa posiada obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8 mln mkw., które są wynajmowane niemal 300 najemcom dostarczając 138 mln euro przychodu z najmu rocznie.

Inwestor utrzymuje pozycję lidera w kilku regionach Polski, w tym m.in. w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i podlaskim.

Accolade kontynuuje również swoją strategię zrównoważonego rozwoju, zdobywając certyfikaty BREEAM dla swoich inwestycji oraz wspierając lokalne społeczności.

Inwestor uzyskał pierwszy w Polsce certyfikat BREEAM Outstanding dla budynku przemysłowego, co czyni go najwyżej certyfikowanym budynkiem w branży.

W pierwszej połowie 2023 roku Accolade kontynuował swoje zaangażowanie w rozwój polskiego sektora magazynowego, wynajmując 185 tys. mkw. powierzchni magazynowej, co jest zbliżonym wynikiem do osiągniętego w analogicznym okresie minionego roku.

Na podobnym poziomie do pierwszej połowy 2022 roku, pozostała liczba nowych umów, w ramach których wynajęto 103 500 mkw. Do największych transakcji zaliczyć można umowy z Regesta na 32 900 mkw. w parku w Rudzie Śląskiej oraz z Kostal Automobil Elektrik na 17 000 mkw. w Świdniku, gdzie znajduje się najnowszy projekt w portfolio firmy.

Co więcej, Accolade podwoił wielkość wynajmowanej powierzchni w ramach przedłużania umów z dotychczasowymi najemcami. Łącznie wynajęto w ten sposób 81 500 mkw., a do największych transakcji należą umowa z Tyco Electronics Polska, które zajmuje 56 tys. mkw. w Parku Szczecin I oraz z Iveco na 16 500 mkw. w Parku Zielona Góra.

Na koniec pierwszej połowy 2023 r. łączna powierzchnia magazynowa, należąca do Accolade, wyniosła 1,3 mln mkw. w ramach 26 parków zlokalizowanych na terenie całej Polski. Łączna wartość zarządzanego portfela to ponad 1,3 mld euro.

Wyniki te potwierdzają, że Accolade to nie tylko inwestor cieszący się zaufaniem, ale również doświadczony asset manager. Mimo że pierwsza połowa tego roku była pełna wyzwań i niepewności związanych z czynnikami makroekonomicznymi, nasza firma, dzięki lokalnej perspektywie oraz doświadczeniu zdobytym zarówno na rynkach europejskich, jak i na gruncie krajowym, aktywnie inwestuje i elastycznie reaguje na zmieniające się otoczenie biznesowe. Wierzymy w potencjał polskiego sektora magazynowego, dlatego z sukcesem kontynuujemy naszą pracę, skoncentrowaną na tworzeniu nowoczesnych, ekologicznych parków magazynowych, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz spełniają wymagania naszych klientów. – powiedział Jarek Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

Mocny gracz w zachodniej części Polski

Accolade ma silną pozycję w wielu regionach Polski. Rekordzistą pod względem wynajętej powierzchni jest województwo zachodniopomorskie, gdzie inwestor oferuje parki magazynowe o łącznej powierzchni 420 tys. mkw. w Szczecinie, Goleniowie oraz Koszalinie. Skala inwestycji w tym regionie skłoniła inwestora do otwarcia w Szczecinie pierwszego regionalnego biura, którego celem jest aktywna współpraca z miejscową społecznością oraz stworzenie jeszcze lepszych warunków do budowania relacji biznesowych, w tym z firmami działającymi w Szczecinie i okolicach.

Accolade jest również bardzo aktywny w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w Bydgoszczy dysponuje parkami o łącznej powierzchni niemal 250 000 mkw. oraz lubuskim z parkami w Zielonej Górze o powierzchni 170 000 mkw.

Polska jest niewątpliwym liderem pod względem nowo wybudowanych obiektów przemysłowych w naszym portfolio. Accolade, widząc potencjał i znaczenie rynków w tej części Europy, konsekwentnie inwestuje również w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Holandii oraz Słowacji, a także planujemy wejście na kolejne europejskie rynki. Wierzymy, że atrakcyjne lokalizacje, rozwinięta infrastruktura i dostęp do wykwalifikowanej kadry, wsparte naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, stanowią fundamenty dynamicznego wzrostu i rosnącego popytu na przestrzenie przemysłowo-logistyczne w Europie – powiedział Lukáš Répal, dyrektor operacyjny w Accolade.

W Polsce inwestor nie tylko koncentruje się na rozwoju portfolio poprzez inwestycje w nowych lokalizacjach, ale również rozwija się w tych już zajmowanych. Przykładem jest ukończenie i pełne wynajęcie drugiego parku w Białymstoku. Łącznie do dyspozycji pozostają tu parki o powierzchni 80 000 mkw. Wszystkie inwestycje Accolade wywarły korzystny wpływ na lokalną gospodarkę i przyczyniły się do powstania 12 500 nowych miejsc pracy w całej Polsce.

Magazyny są eko

Cechą wspólną parków jest również koncentracja na ekologii. Accolade stworzył bowiem system oceny możliwości inwestycyjnych, który priorytetowo traktuje tzw. brownfieldy. W portfolio firmy inwestycje na rewitalizowanych terenach stanowią aż 30%. Zaangażowanie to jest widoczne w certyfikatach BREEAM otrzymanych dla wszystkich nowych parków. Inwestor dąży do tego, aby nowe parki były certyfikowane minimum na poziomie Excellent. W tym roku Accolade został szczególnie wyróżniony, gdyż Park Szczecin III otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, co uczyniło go pierwszym tak wysoko certyfikowanym budynkiem przemysłowym w Polsce.

Firma nie ogranicza się do biznesowych inicjatyw, o czym świadczy m.in. utworzenie programu Accolade Industrial Art, który wprowadził sztukę do przestrzeni przemysłowych. W pierwszym kwartale tego roku w ramach tej inicjatywy otwarto wystawę plenerową, poświęconą historii przemysłowej Załomu, gdzie obecnie znajduje się największy park przemysłowy Accolade w Polsce – Park Szczecin I.

Ponadto z inicjatywy inwestora realizowane są również programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Przykładem są ekologiczne warsztaty przeprowadzone w Zielonej Górze, podczas których uczniowie poznali tajniki życia pszczół i zrozumieli ich znaczenie dla środowiska naturalnego. Accolade współpracuje również z Teatrem za Jeden Uśmiech, którego aktorzy umilają czas dzieciom przebywającym w szpitalach. Tego rodzaju wydarzenia są integralną częścią strategii Accolade, który kładzie nacisk na budowanie bliskich i pozytywnych relacji z lokalnymi społecznościami.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl