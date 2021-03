Accolade pomoże InPostowi w ekspansji

- Długofalowe partnerstwo to jeden z kluczy do sukcesu w segmencie nieruchomości przemysłowych. Cieszymy się, że nasi partnerzy biznesowi rozwijają się razem z nami i odkrywają potencjał coraz większej liczby polskich miast. Jednym z celów Accolade jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego polskich regionów. Wierzymy, że każdy może skorzystać na pojawieniu się innowacyjnych najemców. InPost jest tego doskonałym przykładem w wielu naszych lokalizacjach i wierzę, że wkrótce to udowodni także w białostockim parku - komentuje Michał Białas, Country Head of Accolade w Polsce.

Dzięki świetnej lokalizacji, na zachód od Białegostoku, z dostępem do pobliskich ośrodków uniwersyteckich i naukowych, 2,8 km od trasy S8 połączonej z A2 prowadzącej do Berlina i 65 km od wschodniej granicy Polski, Choroszcz przyciąga wielu lokalnych i międzynarodowych inwestorów.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj więcej: Accolade nie zwalnia tempa w Polsce. W 2021 szykuje nowe inwestycje

- Jesteśmy obecnie największym inwestorem w infrastrukturę magazynową klasy A na terenie województwa podlaskiego. Wierzymy, że inwestycje w nowoczesne i zrównoważone hale kompleksowo wspierają dalszy rozwój danej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie atrakcyjności miasta dla kolejnych inwestycji, czy też stworzenie dobrze płatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry. Cieszymy się również na współpracę z regionem białostockim. Chcemy być partnerem na lata i dobrym sąsiadem - mówi Michał Białas.

Białostocki kompleks aspiruje do certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good i zaoferuje ekologiczne rozwiązania przede wszystkim w zakresie wysoce energooszczędnych systemów energetycznych i doskonałej gospodarki wodnej. Stawiamy również na zagospodarowanie terenów zielonych wokół parku. Poprzez zapewnienie drzew, krzewów i łąk kwietnych wzbogacimy ekosystem otaczający obiekt.

- Jesteśmy nie tylko inwestorem, ale także odpowiedzialnym członkiem społeczności. Wspieramy rozwój gospodarczy, a także życie społeczne oraz pozytywny wizerunek nowoczesnych hal. Wyjątkowym przykładem w Białymstoku jest planowana wiosną tego roku realizacja muralu, autorstwa utalentowanej malarki Kamili Kurczab. Projekt muralu został wyłoniony w drodze zorganizowanego przez Accolade konkursu. To najemcy zadecydowali, które dzieło będą oglądać każdego dnia na ścianie oporowej parku przemysłowego, w którym pracują - dodał Białas.