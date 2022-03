Accolade rośnie w Bydgoszczy

Accolade rozwija biznes w Bydgoszczy. Docelowa wartość inwestycji w cztery parki magazynowe, o łącznej powierzchni ponad 240 000 mkw., to ponad 200 mln euro. Inwestor rozpoczyna też nowy projekt za 40 mln euro w pobliskiej Pile. W sumie Accolade ma w posiadaniu niemal 40% całkowitej nowoczesnej powierzchni magazynowej w Bydgoszczy i okolicy.

Grupa Accolade jest aktywna w Bydgoszczy od 2016 roku.

Pierwsze dwa bydgoskie parki magazynowe mają łącznie 87 000 mkw. i są w całości wynajęte przez wiodące firmy z branży logistycznej i e-commerce.

Trzeci kompleks jest w trakcie rozbudowy a jego obecna, w pełni wynajęta powierzchnia, wynosi 34 000 mkw. Docelowo park osiągnie 44 000 mkw.

Najnowszy projekt, zlokalizowany w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, będzie składał się z kolejnych trzech budynków o łącznej powierzchni 110 000 mkw. Pierwsi najemcy wprowadzą się do niego w II kwartale 2022 r.

- Bydgoszcz jest świetnym przykładem na to, jak Accolade wybiera swoje lokalizacje. Miasto liczy ponad 300 000 mieszkańców, posiada rozwiniętą infrastrukturę i tradycje przemysłowe. Jest dużym ośrodkiem industrialnym, handlowym i logistycznym oraz posiada doskonale rozwinięty węzeł komunikacyjny. Dodatkowo, jako ośrodek akademicki i naukowy, oferuje dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co bardzo się dla nas liczy. Dzięki naszym inwestycjom stworzyliśmy w regionie miejsca pracy dla ponad 1320 osób; liczba ta będzie rosła wraz z rozwojem parków - mówi Michał Białas, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

- Dobry klimat dla biznesu i coraz lepsza dostępność infrastrukturalna miasta sprawiają, że Bydgoszcz jest atrakcyjnym rynkiem nieruchomości przemysłowych, także pod kątem inwestycji kapitałowych. To dodatkowo zachęca inwestorów powierzchni magazynowo-logistycznych do realizacji kolejnych projektów. Nasza lokalizacja wciąż zyskuje na wartości i jest doceniana przez międzynarodowych graczy – mówi Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Teraz w Pile powstanie inwestycja o wartości 40 mln euro. Projekt będzie składał się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 44 000 mkw., z których większość została wynajęta jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

- Miasto jest rozwijającym się ośrodkiem usług outsourcingowych i centrów usług wspólnych, w którym działa ponad 8 500 małych, średnich i dużych firm. Cieszymy się, że tworząc w mieście park przemysłowy typu „multi-let”, przyczyniamy się do transformacji regionu i zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, kształtując w ten sposób przyszłość regionalnego biznesu - dodaje Michał Białas.

Najemcami są czołowe firmy z branży logistycznej. Park zapewnia doskonałe połączenie z centrum miasta, które jest oddalone zaledwie o 5 km.

Bydgoskie parki są jednymi z najbardziej „zielonych” w polskim portfolio Accolade.