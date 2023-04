Najnowsza inwestycja Accolade powstanie w Świdniku. Świdnicki park przemysłowy będzie się składał z dwóch budynków, oferując 54 tys. mkw. Większość powierzchni jest już wynajęta trzem firmom z branży produkcyjnej oraz logistycznej.

Park będzie się znajdować zaledwie 1 km od granicy miasta Lublin, w którym Accolade posiada już inny park magazynowy.

Inwestor jest obecny w regionie od 2015 roku.

Dzięki nowemu projektowi wartość jego inwestycji w województwie lubelskim wzrośnie do 115 milionów euro, obejmując 130 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Lublin i okolice są kluczową lokalizacją logistyczną dla centralno-wschodniej Polski oraz terenów za wschodnią granicą. Nowa inwestycja Accolade jest zlokalizowana w specjalnej strefie ekonomicznej, 10 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Lublinie, z szybkim dostępem do tras S12 i S17. Drogi te zapewniają połączenia z innymi ważnymi miastami, takimi jak Piotrków Trybunalski, Dorohusk, Warszawa, Zamość czy Lwów.

Mimo, że ukończenie parku jest zaplanowane na czwarty kwartał 2023 r., jego aktualny poziom komercjalizacji wynosi już 65 proc.

W Lublinie jesteśmy obecni od ośmiu lat, czyli od momentu pojawienia się Accolade w Polsce. Park magazynowy, który wówczas otworzyliśmy, pozostaje w pełni wynajęty, a potencjał regionu i rozwój infrastruktury w tej części kraju skłoniły nas do kolejnej inwestycji – powiedział Jarek Wnuk, Dyrektor Zarządzający Accolade w Polsce.

- Nasza firma czuje się zobowiązana do zapewnienia najemcom najwyższej jakości powierzchni magazynowych, a nowa inwestycja w Świdniku jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji tej misji. Jesteśmy przekonani, że świdnicki park nie tylko stanie się atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ale przyczyni się także do dalszego rozwoju gospodarczego regionu o ogromnym potencjale i dostępie do wykwalifikowanej kadry – dodał Wnuk.

Ekologiczny park w Świdniku

Nowy park Accolade będzie nie tylko nowoczesny, ale podobnie jak pozostałe parki z portfolio firmy, będzie spełniał najwyższe standardy ekologicznej budowy i eksploatacji. Przykładowo, zgodnie z przyjętym projektem, dach zostanie przystosowany do instalacji paneli fotowoltaicznych, umożliwiając tym samym zrównoważoną produkcję energii. Planowana jest również certyfikacja BREEM na poziomie „Excellent”. Dodatkowo obiekt w istotny sposób wpłynie na rozwój regionu, tworząc nowe miejsca pracy, podobnie jak pierwszy park Accolade w Lublinie, który zapewnił 500 takich stanowisk.

Lubelszczyzna to zróżnicowany region, który przyciąga zarówno międzynarodowe, jak i lokalne marki z branż logistycznej, handlowej i produkcyjnej. Świdnicki park Accolade został zaprojektowany i przystosowany do spełnienia konkretnych potrzeb i wymagań najemców, zapewniając optymalną funkcjonalność i efektywność. Poprzez tworzenie miejsc pracy i wsparcie lokalnej gospodarki, nowa inwestycja Accolade będzie istotnym ośrodkiem biznesu w regionie.

