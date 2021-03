Accolade sfinansuje realizację jednego z największych dotychczasowych projektów. DHL pierwszym najemcą

Firma logistyczna rozszerzy tym samym swoją działalność w parkach Accolade o kolejne 20 500 mkw. Pierwsza część budynku zostanie oddana do użytku w czerwcu. Nowy projekt o wartości 31 mln euro nie tylko spełni wszystkie standardy nowoczesnego i zrównoważonego budownictwa z aspiracją do oceny BREEAM Very Good, ale także przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego polskich regionów.

Rozbudowa parku w Zielonej Górze wpisuje się w cele strategiczne Accolade, zapewniając ekspansję wzdłuż zachodniej granicy Polski. Accolade jest również obecne w Goleniowie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Legnicy. Łączna wartość inwestycji w rozwój zielonogórskiego kompleksu wynosi ponad 94 mln euro i już teraz oferuje około 1 000 miejsc pracy. Najnowsza rozbudowa stworzy około 650 kolejnych miejsc pracy, co znacznie wpłynie na lokalny rozwój gospodarczy.

- Budowa kompleksu magazynowego w Zielonej Górze rozpoczęła się w 2017 roku i była to jedna z pierwszych inwestycji Accolade w Polsce oraz pierwszy park klasy A o charakterze multi-let w mieście. Przez kolejne lata rozwijała się dynamicznie, oferując powierzchnie dla najemców z branży e-commerce, logistyki oraz produkcji lekkiej. W chwili obecnej Park w Zielonej Górze, z planowaną docelową powierzchnią ponad 138 000 mkw., to drugi co do wielkości park w naszym portfelu na terenie Polski. Wszystkie jego gotowe powierzchnie są w 100% wynajęte - mówi Michał Białas, Head of Poland w Accolade.

- DHL Supply Chain w Polsce dynamicznie się rozwija - Zielona Góra jest kolejną lokalizacją po Szczecinie, którą pozyskujemy dzięki współpracy z Accolade, tym samym zwiększając nasz udział w oferowanych przez spółkę powierzchniach magazynowych na terenie Polski do niemalże 80 tys. mkw. Szybki rozwój branży logistycznej powoduje, że poszukujemy nowoczesnych, wysokiej jakości projektów w dobrych lokalizacjach, z zapewnionym dostępem do rozwiniętej infrastruktury oraz potencjałem wzrostu w przyszłości. Park w Zielonej Górze spełnia te kryteria – mówi Monika Duda, Dyrektor Zarządzająca DHL Supply Chain Polska.