Accolade szykuje BTS pod Łodzią

Obiekt jest w pełni wynajęty przez K-Flex, światowego lidera produkcji izolacji elastomerowych.

Okres najmu wynosi 17 lat.

K-Flex jest obecny w Wieleninie już od 2010 roku. Jest to miejsce największego i najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego spółki w Europie.

K-Flex to włoska firma produkcyjna, obecna w 64 krajach, posiadająca 14 zakładów produkcyjnych i zatrudniająca ponad 3 000 pracowników, z silną siecią handlową i oddziałami zlokalizowanymi na całym świecie. Dostarcza swoje produkty do klientów z różnych sektorów rynku, takich jak budownictwo, transport, petrochemia czy energia odnawialna.

- K-Flex to firma o silnym zapleczu finansowym i fantastycznym potencjale do dalszego rozwoju w kolejnych latach. Od 2010 roku, globalna sprzedaż i zyski firmy rosły nieprzerwanie w imponujący sposób rok do roku. Co więcej, szacuje się, że rynek produktów izolacyjnych wzrośnie o blisko 40% w perspektywie 5 lat. To tylko kilka powodów, dla których z radością witamy K-Flex w naszym portfolio. Mamy nadzieję na bliską współpracę z firmą oraz zbudowanie silnej i owocnej relacji biznesowej - komentuje Michał Białas, Country Head Accolade Poland.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Intensywny rozwój i długoterminowe plany inwestycyjne wymagają współpracy z wiarygodnymi i odpowiedzialnymi partnerami. Cieszymy się, iż do grona naszych partnerów biznesowych dołączyła kolejna spółka o światowym zasięgu i wieloletnim doświadczeniu. Jesteśmy przekonani, iż długofalowa współpraca przyniesie obustronne korzyści i wesprze nas w dalszym rozwoju naszego biznesu – komentuje Bartłomiej Gröbner – Dyrektor Zarządzający K-FLEX Polska.

Całkowita powierzchnia nieruchomości K-Flex BTS wynosi ponad 34 500 mkw. i składa się z trzech połączonych ze sobą budynków. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Wielenin, położonej w województwie łódzkim. Region Polski Centralnej, w tym Łódź wraz z okolicznymi lokalizacjami, jest trzecim co do wielkości rynkiem magazynowym w Polsce według JLL Industrial market overview. Jest to jedna z najpopularniejszych lokalizacji wśród najemców w 2020 roku, a rynek ma najlepsze perspektywy dalszego wzrostu. Głównymi czynnikami tego rozwoju są, poza lokalizacją w sercu Polski, bardzo dobra komunikacja drogowa, dzięki połączeniu dróg A1, A2 i S8 oraz konkurencyjne przewagi na rynku pracy.