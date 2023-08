Oddanie do użytku parku logistycznego w Choroszczy, w powiecie białostockim, wzmacnia pozycję Accolade.

Czeski inwestor zadebiutował w tym rejonie w 2018 r., inwestując w park przemysłowy w Białystoku.

Obecnie Accolade posiada na Podlasiu obiekty o łącznej powierzchni około 80 000 mkw.

Zarówno Park Białystok I, jak i pobliski Park Białystok II w Choroszczy, pozostają w pełni wynajęte.

Spółka także tutaj realizuje swoje cele ESG.

Wszystkie parki w portfolio Accolade są certyfikowane zgodnie ze standardem BREEAM.

Park w Białymstoku zyskał uznanie dzięki muralowi, inicjującemu pojawienie się sztuki w parkach przemysłowych w Polsce.

- Białystok, największe miasto północno-wschodniej Polski i stolica województwa podlaskiego, jest najmłodszą lokalizacją na magazynowej mapie kraju - Jako pierwsi zainwestowaliśmy w nowoczesną infrastrukturę magazynową w tym rejonie. Nasze dwa parki pozostają całkowicie wynajęte, przedłużamy umowy z najemcami, którzy coraz chętniej zwiększają zajmowaną powierzchnię - powiedział Jarek Wnuk, Dyrektor Zarządzający Accolade w Polsce.

Powodów szybkiego rozwoju Podlasia jest kilka, ale do kluczowych należą wykwalifikowana kadra oraz dostępność obszarów inwestycyjnych – dodał Wnuk.

Inwestycja Accolade w parki przemysłowe w tym regionie umożliwiła utworzenie ponad 1 000 nowych miejsc pracy. Pracownicy tutejszych magazynów korzystają z łatwego dojazdu do pracy, gdyż Park Białystok I zlokalizowany jest w granicach miasta, a Park Białystok II zaledwie 10 km dalej. Taka topografia przyczynia się również do sprawniejszej obsługi klientów przez naszych najemców. Firmy takie jak Pilkington, Stokrotka, Rohlig Suus, Glosel, ILS czy Agata Meble z łatwością mogą świadczyć usługi dla klientów detalicznych. Powierzchnię magazynową wynajmują firmy z branży logistycznej, produkcyjnej, e-commerce, zarówno międzynarodowe marki, jak i dynamicznie rozwijające się lokalne firmy.

Białystok ważną lokalizacją dla Accolade

To tu w 2021 r. powstał pierwszy projekt zrealizowany w ramach Accolade Industrial Art, czyli programu, który wprowadza sztukę do przestrzeni przemysłowych. Projekt muralu został wybrany w ramach konkursu, przy udziale najemców parku, a jego wykonanie powierzono studentom z Politechniki Białostockiej, którzy współpracowali z autorką konceptu. Mural ilustruje wartości Accolade, którymi są dbałość o środowisko, ludzi i zwierzęta oraz tworzenie przyjaznych miejsc pracy.

Park Białystok II składa się z dwóch budynków o łącznej powierzchni ponad 36 700 mkw. Oba obiekty w Białymstoku, podobnie jak pozostałe magazyny w portfolio firmy, posiadają certyfikaty BREEAM. Zostały przygotowane z troską o środowisko i pracowników. Accolade wyposażył je w różnorodne elementy, takie jak pojemniki na elektroodpady, defibrylatory zewnętrzne, budki dla owadów, ogrody deszczowe oraz ławki i stoły wykonane z materiałów kompozytowych pochodzących z recyklingu odzieży.

- Rynek powierzchni magazynowych w województwie podlaskim należy do rynków wschodzących, na które warto zwrócić uwagę. Mimo tego, że pierwsza inwestycja typu big-box w regionie powstała dopiero w 2018 roku, to obecnie rynek ten rozwija się bardzo konsekwentnie. Na koniec 2Q 2023 łączna ilość wybudowanej powierzchni A-klasowej na wynajem wynosiła 97 000 mkw., co jest wzrostem o 41% rok do roku. Na chwilę obecną, poziom pustostanów w województwie podlaskim jest na poziomie 3%, a w samym Białymstoku oraz jego najbliższym otoczeniu oscyluje w okolicy 0%. Stawki czynszu headline wynoszą między 3,99 a 4,40 eur/mkw. Prognozy dla Białegostoku wydają się być korzystne m.in. za sprawą wciąż modernizowanej infrastruktury drogowej (oddana do użytku droga ekspresowa S8 między Białymstokiem a Warszawą oraz będąca w trakcie realizacji Via Carpatia). Za decyzją o inwestycji w Białymstoku przemawia też wciąż niewyeksploatowany rynek pracy oraz bliskość krajów bałtyckich, dla których miasto może stanowić dobre miejsce do ulokowania centrum logistycznego obsługującego region. – powiedział Tadeusz Drozd, Negocjator, Industrial Agency, Cushman & Wakefield.

