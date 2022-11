Grupa Accolade wynajęła blisko 460 000 mkw. powierzchni przemysłowej w całej Europie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

W drugim i trzecim kwartale tego roku inwestor w nieruchomości przemysłowe i logistyczne klasy premium, firma Accolade, podpisała umowy najmu prawie 460 000 mkw. powierzchni w sześciu krajach.

Jest to w znacznej części zasługa parków w Czechach i Hiszpanii, pierwszego parku w Holandii, a także Polski, gdzie grupa niedawno zakończyła duży projekt w Szczecinie.

Accolade rozpoczęła działalność w Polsce siedem lat temu i obecnie posiada tu 26 parków, o łącznej powierzchni prawie 1,5 mln mkw. - zarówno tych ukończonych, jak i w realizacji.

Setki tysięcy metrów kwadratowych nowo wynajętych obiektów, przy jednoczesnym znaczącym wzroście czynszu pokazuje, że nawet w niepewnych czasach nadal przybywa i rozwija się coraz więcej firm przemysłowych, logistycznych i e-commerce. Popyt na wynajem obiektów jest stabilny. Najemcy dokonują dużych inwestycji w automatyzację, często są to setki milionów złotych. Jesteśmy świadkami technologicznej rewolucji - powiedział Milan Kratina, Accolade CEO.

Podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku Accolade podpisało umowy najmu na 150 000 mkw., w ciągu ostatnich sześciu miesięcy grupa wynajęła kolejne 460 000 mkw. - Ten znaczący wzrost wynika z ekspansji geograficznej naszego portfela, a także ze znaczącego popytu ze strony najemców - dodał Kratina.

Lwia część nowych umów najmu została podpisana w Czechach, głównie w regionach Karlovy Vary i Ústí nad Labem. Polska zajmuje drugie miejsce, gdzie Accolade ukończyło swój największy, historycznie pierwszy polski projekt, w Szczecinie. Krajem o trzeciej największej powierzchni najmu była Hiszpania, z miastami Burgos i Walencja.



Obecnie Accolade jest właścicielem 26 parków logistycznych w całej Polsce. Ich powierzchnia najmu wynosi około 1,5 mln mkw. Całkowite portfolio Accolade to 2,6 mln mkw., obejmujący, oprócz Polski, aktywa w Czechach, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii i Holandii. Dotychczas Accolade zainwestowało w Polsce ponad 1 miliard euro i planuje ulokować w polskich aktywach kolejne pół miliarda euro.

Grupa Accolade weszła do Polski w 2015 roku poprzez swój pierwszy projekt w dzielnicy Załom w Szczecinie. Najnowszy budynek w tym parku został ukończony i przekazany najemcy AUTODOC Logistics w sierpniu tego roku. Z powierzchnią najmu 230 000 mkw. i ponad 46 hektarami terenów poprzemysłowych, stanowi największy park Accolade w Polsce. Pod względem wielkości ustępuje on jedynie kompleksowi w Chebie, którego powierzchnia najmu wynosi 390 000 mkw..

Największym najemcą w pełni wynajętym, szczecińskim parku, jest AUTODOC Logistics, polski oddział wiodącego międzynarodowego dealera części samochodowych AUTODOC. Firma działa na terenie kompleksu od momentu jego otwarcia i obecnie wynajmuje trzy obiekty o łącznej powierzchni ponad 70 000 m2. Inni najemcy to międzynarodowa firma DHL oraz skandynawskie marki Pierce, Cotes, Change Lingerie i Svendsen Sport, które wybrały Szczecin jako bramę do swojej dalszej europejskiej ekspansji.



Tak jak się spodziewaliśmy, rozpoczęcie naszej polskiej ekspansji w Szczecinie najwyraźniej okazało się słuszną decyzją. Siedem lat temu przewidzieliśmy potencjał tego miasta i całego kraju. Wysoki popyt na powierzchnie magazynowe w całym regionie pomógł nam wtedy uruchomić kolejne projekty w innych polskich miastach, a dziś jesteśmy tu liderem rynku - powiedział Lukáš Répal, COO Accolade.

Dziś Grupa jest największym inwestorem w nieruchomości przemysłowe w Szczecinie, gdzie posiada nie tylko Park Załom, ale także inny obiekt przy ulicy Kniewskiej.

Sprowadziliśmy do regionu wiele firm i wspólnie pomogliśmy stworzyć 4 000 nowych miejsc pracy. Naszym celem jest wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju regionu szczecińskiego. - dodał Lukáš Répal.

Od 2016 roku Accolade jest również bardzo aktywny w Bydgoszczy w północnej Polsce. W tej blisko półmilionowej aglomeracji, Grupa jest dziś właścicielem prawie 40 proc. wszystkich nowoczesnych obiektów magazynowych. Bydgoskie parki, należące do "najbardziej zielonych" w polskim portfolio Accolade, regularnie osiągając najwyższe poziomy certyfikacji BREEAM.

Pierwsze dwa parki Accolade w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 87 000 mkw., są wynajmowane przez wiodące firmy z branży e-commerce i logistycznej, takie jak DPD, Logistika, Schenker, DSV czy InPost. Trzeci obiekt jest obecnie rozbudowywany z powierzchni 34 000 mkw. do 44 000 mkw. Najnowszy projekt Accolade w Bydgoszczy, zlokalizowany w podmiejskiej miejscowości Lisi Ogon, składa się z trzech budynków o powierzchni 110 000 mkw. Obiekty zostały wynajęte niemieckiej sieci supermarketów ALDI, producentowi metali BAS oraz producentowi parapetów Kris-Tech.

Grupa Accolade zainwestowała w te cztery obiekty magazynowe ponad 200 milionów euro, a także rozpoczęła nowy projekt w pobliskiej Pile o wartości 40 milionów euro. Projekt ten będzie obejmował dwa budynki o łącznej powierzchni 44.000 mkw., z których większość została wynajęta firmom Logistika, InPost i CEVA, jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Bydgoszcz jest świetnym przykładem lokalizacji, które wybieramy. To miasto z ponad 300 000 mieszkańców, dostępną infrastrukturą, a także tradycją przemysłową. Jest centrum handlowym i logistycznym, z bardzo dobrą infrastrukturą. Jest to również ośrodek akademicko - naukowy, zapewniający wykwalifikowanych pracowników. Dzięki naszym inwestycjom powstało tu już ponad 1320 nowych miejsc pracy, których liczba wzrośnie wraz z dalszym rozwojem parków przemysłowych - dodał Répal.

Wszystkie parki Accolade w Polsce uzyskały wymagający certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM, a część z nich powstała na terenach poprzemysłowych, nadając im nowe życie. Parki są wynajęte zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe firmy.

