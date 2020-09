Accolade z potężnym zastrzykiem finansowym

Fundusz Accolade zawarł z Aareal Bank umowę na refinansowanie kredytów dotyczących czterech parków logistycznych w Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie i Zielonej Górze. Transza o łącznej wartości 153 milionów euro to jedna z największych tego typu transakcji w segmencie nieruchomości przemysłowych w Europie Środkowej.

- Duże, wysokiej klasy parki przemysłowe stanowią podstawę działalności dla większości sprzedawców funkcjonujących online. Jest to miejsce powstawania nowoczesnych produktów, będących odpowiedzią na potrzeby konsumentów, a także zapewniające nieprzerwany łańcuch dostaw. Tym samym, magazyny wspierają nie tylko polską, ale i europejską gospodarkę. Wysokiej jakości hale dla współczesnych przedsiębiorstw to droga do zrównoważonej przyszłości przemysłu europejskiego - mówi dyrektor generalny i współzałożyciel Accolade Fund SICAV, Milan Kratina.

W posiadaniu Accolade znajdują się najnowszej generacji parki we wszystkich częściach Polski, w tym w strategicznych lokalizacjach, takich jak obecnie refinansowane obiekty w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Zielonej Górze.

Jedna trzecia klientów Accolade pochodzi z rozwijającego się sektora e-commerce, kolejna część to logistyka i magazynowanie a pozostałą stanowią najemcy zajmujący się produkcją lekką, maszynową, motoryzacyjną oraz marki z branży przetwórczej. Portfolio najemców Accolade obejmuje takie firmy jak: DHL, Oponeo, Pierce, Data Modul, Expondo, Raben, REAC, Swiss-Krono, FedEx, Laboratoria Natury, Rohlig Suus, Schenker, Oponeo czy DPD.

"Dzięki nowej, ujednoliconej strukturze finansowania bankowego możliwe będzie zmniejszenie kosztów, nakładów prac administracyjnych oraz zapewnienie stabilności portfela w nadchodzących latach" - czytamy w komunikacie Accolade.

Aareal Bank AG to międzynarodowy bank z siedzibą w Niemczech, specjalizujący się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych dla klientów instytucjonalnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Oprócz finansowania świadczy również usługi doradcze w zakresie nieruchomości komercyjnych.