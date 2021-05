Accolade z udanym kwartałem

W I kwartale 2021 r. międzynarodowa grupa podpisała nowe umowy najmu o łącznej powierzchni przekraczającej 61 000 mkw.

Dzięki temu kwartałowi portfolio Accolade w Polsce powiększyło się o grono 6 nowych najemców, a całkowita powierzchnia najmu wzrosła o ponad 150 000 mkw. rok do roku, osiągając 750 000 mkw.

- Jest już jasne, że nowoczesne magazyny odgrywają istotną rolę w codziennym życiu każdego człowieka. Są one kluczowym elementem europejskiej gospodarki. Popyt na nie rośnie i jestem niezwykle dumny, że możemy nadążyć za obecnym boomem i nadal oferować naszym najemcom to, czego potrzebują. Nowoczesne hale Accolade są nie tylko doskonale wyposażone technologicznie, ale oferują także jedne z najbardziej ekologicznych rozwiązań w dziedzinie nieruchomości przemysłowych. Dzięki elastyczności naszych projektów, możemy łatwo dostosować się do potrzeb firm i jesteśmy przygotowani na kolejne ekspansje w 2021 roku - komentuje Michał Białas, Country Head na Polskę.

Umowy najmu podpisane w I kwartale br. obejmują najemców z branży usług i produkcji weterynaryjnej, e-commerce, logistyki, dostaw i produkcji mebli oraz produkcji spożywczej. Zostały one zawarte dla następujących lokalizacji przemysłowych: Gorzów Wielkopolski (3 umowy), Goleniów (2 umowy), Białystok, Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki, Kielce i Lublin.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa Accolade przygotowuje, jest właścicielem i wynajmuje budynki przemysłowe. Większość z najemców magazynów grupy to globalne marki z sektorów handlu elektronicznego, przetwórstwa i logistyki.