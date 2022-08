Accolade zabezpieczony energetycznie w Bydgoszczy

Firmie Accolade zależy na bezpieczeństwie energetycznym w parkach przemysłowych w Europie.

Obecna sytuacja energetyczna skłoniła firmę do przyspieszenia procesu realizacji długoterminowego planu energetycznego, który jest częścią strategii ESG grupy.

Accolade zainstalował swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną w parku przemysłowym w Bydgoszczy, a w przyszłości planuje zagospodarowanie kolejnych dachów w parkach przemysłowych w całej Europie.

Pierwsza elektrownia słoneczna Accolade znajduje się w parku przemysłowym w Bydgoszczy, gdzie zainstalowano 810 paneli - część na dachach magazynów, część na okolicznych działkach. Panele zajmują łączną powierzchnię 1500 metrów kwadratowych, czyli tyle co lodowisko hokejowe. Ich pełna moc wynosi 300 kWh, co oznacza roczną produkcję na poziomie 300 MWh. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, cała wyprodukowana energia zostanie wykorzystana przez najemców parku. Ewentualna nadwyżka może być odprowadzona do sieci, wykorzystana do zasilania ładowarek samochodowych, umożliwiających niskoemisyjne dojazdy pracowników.

Budowie elektrowni fotowoltaicznej w Polsce sprzyja niedawno przyjęta ustawa, która nakazuje zwiększenie produkcji energii odnawialnej; trend ten jest już wyraźnie widoczny na rynku. - Bydgoska elektrownia to pierwszy projekt związany z energią odnawialną dla Accolade. W naszym polskim portfolio planujemy również takie instalacje w parkach w Bydgoszczy-Lisim Ogonie, Zielonej Górze II i Pile. Elektrownie słoneczne będą zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną moc, przy dbałości o specyficzne warunki poszczególnych lokalizacji. Naszym celem jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych we wszystkich naszych parkach w Polsce do końca 2024 roku. Chcemy zrobić to samo we wszystkich krajach, w których działamy - komentuje Jan Pavlík, Head of Energy w Accolade.

- Fotowoltaika to nasz pierwszy krok w procesie wykorzystania zielonej energii. W planach mamy również stacje ładowania samochodów elektrycznych, instalację większej liczby pomp ciepła czy produkcję wodoru. Naszą ambicją jest efektywność energetyczna parków, aby w przyszłości stać się jak najbardziej samowystarczalnym, a nawet generować więcej energii niż zużywamy. Jesteśmy głęboko przekonani, że w świetle zmian klimatycznych i obecnej sytuacji energetycznej, zrównoważona droga jest jedyną słuszną, nie tylko dla naszych najemców, ale dla nas wszystkich - mówi Lukáš Répal, dyrektor operacyjny Accolade.

Instalacja farm fotowoltaicznych na dachach wszystkich magazynów Accolade, pozwoli najemcom na pokrycie do 30 proc. swojego całkowitego zużycia energii elektrycznej. Oprócz niskiego wpływu na środowisko i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, w czasach gwałtownie rosnących cen energii i surowców, współczesne parki przemysłowe klasy premium powinny również zapewniać pełen komfort swoim najemcom, do którego zalicza się możliwość prowadzenia działalności przy znacznie niższych i bardziej przewidywalnych kosztach operacyjnych. - dodaje Pavlík.

Accolade planuje powtórzyć tę inwestycję w Czechach oraz wdrożyć rozwiązania z zakresu energii odnawialnej w innych krajach, w których prowadzi działalność, tj. na Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii i Holandii.