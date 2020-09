Accolade zainwestuje 21,3 mln euro w nowy park przemysłowy w Goleniowie

- Nasze inwestycje są zawsze bardzo skrupulatnie dobierane. Region aglomeracji szczecińskiej dzięki świetnej lokalizacji, rozbudowanej sieci połączeń kolejowych, lotniczych, jak i portom morskim to kluczowy dla branży logistycznej region w Polsce. Dzięki swojemu położeniu przyciąga inwestorów ze Skandynawii i Europy Zachodniej, którzy otwierają tu swoje oddziały. Lokalny samorząd pozostaje otwarty na potrzeby biznesu i wpiera wiele inicjatyw. Doskonałym dowodem są dwa przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, które powstaną w pobliżu naszej nowej inwestycji magazynowo-przemysłowej w Goleniowie, co znacznie ułatwi najemcom rekrutację pracowników. Potencjał regionu dotyczący branży logistycznej potwierdzają statystyki najmu, które notujemy nieopodal w Panattoni Park Szczecin – mówi Michał Białas, Country Head, Poland w Accolade.

Goleniów, wraz z pobliskim portem lotniczym dedykowanym do obsługi aglomeracji szczecińskiej, to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. W rankingu Finansowym Samorządu terytorialnego w Polsce za 2019 r., Goleniów w swojej kategorii zajął 38. miejsce1 na 628 sklasyfikowanych gmin. Region znajduje się również wysoko w zestawieniach dotyczących najbogatszych gmin w Polsce2. Pobliski Szczecin jest również dużym ośrodkiem badawczo-rozwojowym i akademickim z 25 uczelniami wyższymi i 45 tys. studentów.

Wskaźnik wynajętej powierzchni w należącym do Accolade Panattoni Park Szczecin wynosi obecnie 99,2 proc., co jest doskonałym wynikiem na tak konkurencyjnym rynku. Firma ma również plany dotyczące dalszej, lokalnej ekspansji. Obok drugiego etapu Panattoni Park Szczecin Airport w Goleniowie, który podobnie jak pierwszy będzie liczył ok. 30 tys. m2, planowana jest rozbudowa parku Panattoni Park Szczecin, położonego w granicach administracyjnych Szczecina z obecnych 183,3 tys. m2 do ponad 220 tys. mkw. w kolejnych latach.

- Grupa Accolade realizuje nie tylko nowe projekty, ale także aktywnie wspiera przebudowę terenów poprzemysłowych, którym nadaje nowy kształt i dzięki rewitalizacji udostępnia do użytku dla sektora przemysłowego. Nasza pierwsza inwestycja w rejonie szczecińskim - Panattoni Park Szczecin jest przykładem właśnie takiego podejścia do inwestycji. Dzięki dobrej lokalizacji, infrastrukturze i ciekawym projektom możemy przyciągnąć globalne koncerny, takie jak DHL, z korzyścią dla naszych inwestorów, ale również lokalnej i krajowej gospodarki. Wpływ ten widać w postaci kolejnych inwestycji na lotnisku w Goleniowie, gdzie rozbudowywany jest terminal cargo jak i po rozwoju portów morskich w tym regionie – dodaje Michał Białas.

