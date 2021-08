Accolade zainwestuje ponad 80 mln euro w rozbudowę magazynów w Gorzowie Wielkopolskim

Oprócz istniejących 53 000 mkw. powierzchni, firma pozyskała kolejne tereny i dostarczy blisko 100 000 mkw. magazynów przemysłowych.

Nowe projekty aspirują do uzyskania certyfikatu zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie "Excellent".

Łączna wartość inwestycji Accolade w tym regionie wynosi 125 mln euro.

Rozbudowa Gorzowa Wielkopolskiego podzielona jest na kilka etapów. Powierzchnie gotowe i w budowie są wynajmowane przez takich najemców jak Omnipack, Logoplaste, Magma, Fiege, Faurecia czy Borne. Zakupione działki pozwolą na przygotowanie nowoczesnej infrastruktury dla rosnących potrzeb obecnych najemców oraz pozyskanie kolejnych.

- Gorzów Wielkopolski to miasto, które na przestrzeni lat, w wyniku przemian historycznych i gospodarczych, przeżywało wzloty i upadki, wielokrotnie udowadniając swoją przedsiębiorczość i gotowość do rozwoju. Jestem przekonany, że umiejętność przekształcenia się z ośrodka przemysłu ciężkiego i wykorzystania szans, które niesie ze sobą rozwój nowoczesnego biznesu, to w dużej mierze zasługa jego mieszkańców, tworzących wspólnotę ludzi z inicjatywą i energią do działania. Dzisiejszy Gorzów wykorzystuje swoje świetne położenie, infrastrukturę drogową i coraz mocniej zaznacza swoją obecność na logistyczno-magazynowej mapie Polski. Dobitnie udowadnia, że ma wiele do zaoferowania - komentuje Michał Białas, Country Head Accolade Polska.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kompleks w Gorzowie Wielkopolskim położony jest 8 kilometrów od centrum miasta i oferuje doskonałą lokalizację blisko granicy z Niemcami, co stanowi duży potencjał dla przedsiębiorców przenoszących swoje centra logistyczne i lekką produkcję do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjazne warunki życia mieszkańców oraz infrastruktura miejska sprawiają, że lokalizacja ta jest również atrakcyjna dla wykwalifikowanej kadry pracowniczej.