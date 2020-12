Accolade zdobywa kolejny rynek

- Hiszpania to nie tylko słoneczne plaże i letnie wakacje. Często zapomina się, że jest to drugi największy kraj w Unii Europejskiej, jak również piąty największy i stabilny rynek UE. Strategiczne umiejscowienie nowych parków było dla nas kluczowe. Zarówno Walencja, jak i Vitoria, to obszary, które możemy uznać za ośrodki logistyki i nowoczesnego przemysłu. Korzystają z położenia na przecięciu dwóch największych europejskich korytarzy. Gotowość miejscowych gmin do inwestowania w modernizację nieruchomości biznesowych oraz ich determinacja w tym zakresie również odegrały ważną rolę w procesie podejmowania przez nas decyzji, podobnie jak popyt na zaawansowane technologicznie i ekologiczne hale, który obecnie przekracza podaż w Hiszpanii - mówi Milan Kratina, Dyrektor Generalny Accolade.

Pierwszy projekt, którego powierzchnia wynosi 33 000 metrów kwadratowych, znajduje się w strefie przemysłowej w zachodniej części miasta Vitoria-Gasteiz – stolicy Kraju Basków. Vitoria, tak jak cały Kraj Basków, jest położona na trasie tak zwanego korytarza atlantyckiego, a region ten przez wielu uznawany jest za bramę umożliwiającą handel z Europą Zachodnią. Kraj Basków to jeden z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych obszarów nie tylko w samej Hiszpanii, ale również w całej UE. Na niewielkim obszarze znajduje się 80% przemysłu ciężkiego i 45% przemysłu motoryzacyjnego tego kraju. Swoje siedziby otworzyły tu również niektóre ważne hiszpańskie stowarzyszenia branżowe. Gospodarka tego regionu generuje PKB równe PKB całej Serbii, dlatego też uznaje się go za jeden z fundamentów przemysłu europejskiego. Przyszli najemcy będą mogli skorzystać z lotniska towarowego w Vitorii, portu w baskijskim Bilbao, który oferuje doskonałe połączenia z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, bliskiego sąsiedztwa najważniejszych miast na północy Hiszpanii i Francji, jak również dużej liczby wykwalifikowanych pracowników, ciągnących do Vitorii z całej Hiszpanii.