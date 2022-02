Action ma już blisko 180 sklepów w Polsce, a teraz uruchamia nowe centrum dystrybucyjne

Międzynarodowa sieć sklepów niespożywczych Action oficjalnie otworzyła swoje drugie centrum dystrybucyjne w Polsce, zlokalizowane w Bieruniu. Jest to jedenasty tego typu obiekt logistyczny firmy w Europie i pierwszy poza Holandią całkowicie zarządzany przez Action.

Centrum dystrybucyjne w Bieruniu otrzymało certyfikat BREEAM „Excellent” i uzyskało najwyższą ocenę w swojej kategorii.

Budynek ma powierzchnię 60,8 tys. mkw., z czego ponad 58 tys. mkw. to powierzchnia magazynowa.

Na terenie Polski działa 176 marketów, a marka Action jest obecna we wszystkich województwach.

W ciągu ostatnich czterech lat Action regularnie zwiększał liczbę otwieranych sklepów w Polsce. Marka obecna jest we wszystkich województwach w kraju, w 176 lokalizacjach. Firma zatrudnia w Polsce ponad 2500 osób i ma ambicję, aby do końca maja 2022 roku liczba ta wzrosła do 3000.

- Dynamiczny rozwój Action rozpoczął się wraz z wejściem na polski rynek, co pokazuje, że Polacy pokochali zakupy w naszych sklepach m.in. za często rotujący asortyment, niskie ceny i dobrą jakość - mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. - Jestem bardzo dumny z tego, co udało nam się osiągnąć z polskim zespołem pracującym zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych. Plany dotyczące dalszego rozwoju Action w Polsce są nadal ambitne. Będziemy wciąż wzmacniać polski oddział firmy oraz jego łańcuch dostaw - dodaje.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Drugie centrum dystrybucyjne w Polsce

Jedenaste centrum dystrybucyjne Action rozpoczęło swoją działalność w październiku w Bieruniu. Dzisiejsze oficjalne otwarcie to także kamień milowy dla rozwoju Action w Europie Wschodniej. Centrum dystrybucyjne w Bieruniu to pierwszy tego typu obiekt poza Holandią, który jest w pełni zarządzany przez Action.

Budynek ma powierzchnię 60,8 tys. mkw., z czego ponad 58 tys. mkw. to powierzchnia magazynowa z miejscem na składowanie 56 tys. palet. Pozostałe 2,5 tys. mkw. wypełniają pomieszczenia biurowe i socjalne. Centrum dystrybucyjne będzie obsługiwało do 200 sklepów w całej Polsce. Bieruń zapewnia dobrą infrastrukturę i doskonałą lokalizację, przez co będzie wspierać rozwój Action oraz zaopatrywać już istniejące, jak i przyszłe sklepy w Polsce. W dłuższej perspektywie, centrum dystrybucyjne stworzy ponad 200 miejsc pracy w regionie.

1

2