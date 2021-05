Agencja celna zwiększa metraż w Morskim Porcie Gdynia

Complex SAD to agencja celna z Gdyni. W sposób kompleksowy wspiera ona firmy zajmujące się importem i eksportem towarów, świadcząc usługi celno-spedycyjne oraz reprezentując klientów przed Urzędem Celnym. Complex SAD oferuje również magazynowanie towarów (w tym w składzie celnym) oraz ich przeładunek i konfekcjonowanie. Ze względu na potrzebę przechowywania coraz większej liczby towarów, firma zdecydowała się zwiększyć dotychczas użytkowaną powierzchnię magazynową o kolejne 2.585 mkw. Aktualnie Complex SAD dysponuje magazynami w Gdyni o łącznej powierzchni ponad 8.700 mkw. Firma posiada także magazyn w Gdańsku.

– Dynamiczny rozwój skłonił Complex SAD do zwiększenia dotychczasowej powierzchni magazynowej. Przy jej wyborze dla Klienta kluczowe znaczenie miała lokalizacja magazynów. Oferta Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. okazała się najkorzystniejsza ze względu na sąsiedztwo gdyńskich terminali kontenerowych. Cieszymy się, że wsparliśmy Complex SAD w poszukiwaniach powierzchni i negocjacjach warunków najmu – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego firmy Cresa, oddział w Trójmieście.

Magazyn wykorzystywany przez agencję celną Complex SAD na terenie Portu Gdynia jest zlokalizowany w sąsiedztwie terminali kontenerowych – pozwala to zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty związane z przeładunkiem towarów. Ze względów logistycznych znaczenie ma też dostęp do infrastruktury drogowej. W pobliżu znajduje się estakada Kwiatkowskiego, którą można dojechać m.in. do obwodnicy Trójmiasta i dalej autostrady A1. Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego. Mając to na uwadze, Zarząd Morskiego Portu Gdynia nieustannie prowadzi prace inwestycyjne celem rozwoju infrastruktury na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia.