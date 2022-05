Akomex zakończył rozbudowę nowej hali. Teraz może zwiększyć moce produkcyjne

Grupa Akomex zgodnie z przyjętą wcześniej strategią inwestuje w tym roku ponad 40 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych.

Firma zakończyła właśnie rozbudowę zakładu produkcyjnego w Aleksandrowie Kujawskim przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Akomex chce zwiększyć moce produkcyjne o 30-40 proc. a przychody o 20 proc. jeszcze w tym roku.

Grupa Akomex producent opakowań kartonowych w Polsce zakończyła rozbudowę zakładu produkcyjnego w spółce zależnej DrukPak w Aleksandrowie Kujawskim. Powstała nowa hala o powierzchni ponad 1,8 tys. metrów kwadratowych, w której jeszcze w tym roku rozpoczną prace nowe linie produkcyjne.

Inwestycja była realizowana przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Grupa Akomex inwestuje ponad 40 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych zgodnie z przyjętą wcześniej strategią. W opinii zarządu firmy, dzięki nowym inwestycjom Grupa Akomex może liczyć na wzrost mocy produkcyjnych o 30-40 proc. jeszcze w tym roku.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego DrukPaku rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Kosztowała ponad 4,5 mln złotych. Nowa hala pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych w całym zakładzie a także instalację dodatkowych maszyn. Będą one produkować opakowania kartonowe głównie dla klientów z sektora farmaceutycznego zarówno w Polsce jak i w Europie.

Inwestycje są realizowane przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dzięki tej współpracy Grupa Akomex rozbudowała halę produkcyjną, zakupi optymalizujące procesy produkcji maszyny i urządzenia, zwiększy powierzchnie magazynowe a także powiększyła już zatrudnienie w zakładzie DrukPak w Aleksandrowie Kujawskim.

Mimo niepewnej sytuacji makroekonomicznej jaką obserwujemy obecnie w rożnych sektorach gospodarki skupiamy się na tych inwestycjach, które są zgodne z przyjętą wcześniej przez nas strategią. Jednym z jej podstawowych celów jest zwiększenie udziału Grupy Akomex w rynku - komentuje Grzegorz Łajca, prezes Grupy Akomex.

- Tylko w tym roku planujemy przeznaczyć ponad 40 milionów złotych między innymi na zakup nowych linii produkcyjnych do obu naszych zakładów, powiększenie magazynów, uruchomienie produkcji w nowej części zakładu produkcyjnego w Aleksandrowie Kujawskim, a także wprowadzenie nowych produktów do naszej oferty, między innymi opakowań 3d. Cześć inwestycji jest realizowanych przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Najbliższe miesiące to dla nas okres intensywnego rozwoju. Nasze moce produkcyjne zwiększymy o 30-40 proc., co już w tym roku przyczyni się do wzrostu sprzedaży o ponad 20 proc.” - dodaje Grzegorz Łajca.

Produkcja w nowej części zakładu w Aleksandrowie Kujawskim ma rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W tej chwili trwa instalacja nowych linii produkcyjnych, które będą wytwarzać opakowania głównie dla branży farmaceutycznej, ale także kosmetycznej, healthcare oraz beauty. Jeszcze w tym miesiącu Grupa Akomex planuje także wprowadzić na rynek szeroką gamę nowych opakowań przestrzennych z przeznaczeniem głównie na rynek spożywczy. Pozwolą one między innymi na zastąpienie używanych do tej pory przez przemysł spożywczy i nie tylko opakowań z tworzyw sztucznych.

Fot. mat. pras.

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Decyzję o wsparciu w województwie kujawsko-pomorskim oraz we wschodniej części województwa pomorskiego wydaje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Grupa Akomex ma ponad 50 lat doświadczenia na rynku, zarządza trzema fabrykami w Polsce oraz w Danii. Zatrudnia ponad 600 osób. W jej skład wchodzą 3 spółki: Akomex, DrukPak oraz duńska Plano Pack. Około połowa produktów firmy jest eksportowana poza granice kraju, głównie do państw Europy Zachodniej. Producent dostarcza opakowania, a także ulotki, etykiety, tacki i arkusze laminowane dla takich branż jak farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika czy akcesoria domowe. Rocznie, zakłady produkcyjne firmy opuszcza 1,3 miliarda opakowań, dostarczanych wiodącym markom branży spożywczej i farmaceutycznej. W ubiegłym roku Grupa Akomex zanotowała około 280 mln złotych przychodu. Obecnie firma pracuje intensywnie nad realizacją nowej strategii, która ma jej zapewnić intensywny rozwój.