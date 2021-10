Aldi buduje centrum dystrybucyjne pod Bydgoszczą. W tym roku otworzy też 40 nowych dyskontów

Powstanie nowego magazynu jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci w tym regionie.

Obiekt będzie pełnił funkcje magazynowo-dystrybucyjne i będzie obsługiwał sklepy ALDI w północnej części kraju.

Marka obecna dotychczas głównie w zachodniej, centralnej i południowej części Polski w tym roku pojawia się już we wszystkich województwach.

Rejonem, w którym ALDI rozwija się najszybciej jest Pomorze, gdzie na przestrzeni roku powstanie łącznie 13 sklepów.

- ALDI to silna marka o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, ciesząca się coraz większym uznaniem w Polsce. Równolegle do procesu umacniania wizerunku i rozpoznawalności rozwija sieć sklepów tak, by walory ALDI mogli doceniać kolejni klienci. Szczególnie istotne dla sieci są lokalizacje w województwach pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim czy zachodniopomorskim. Tylko w tym roku otwieramy łącznie ponad 40 sklepów, a w kolejnych latach liczba ta będzie stale rosła. Nowe centrum dystrybucji zagwarantuje sprawne zaopatrywanie sklepów w północnej i centralnej części Polski, gdzie powstaje najwięcej obiektów ALDI. Dotychczasowy magazyn w Chorzowie nadal będzie zaopatrywał sklepy południowej Polski – mówi Wojciech Łubieński, p.o. Prezesa Zarządu ALDI Polska. – Wiemy, że ALDI jest sklepem ulubionych produktów, świeżych, w dobrej jakości i przystępnej cenie, po które chętnie się wraca. Wszystko, co klienci lubią, znajduje się tu na wyciągnięcie ręki każdego dnia, dlatego zależy nam na tym, aby być jak najbliżej klientów, a właściwie dobrana lokalizacja sklepów i zaplecze magazynowe są kluczem do sukcesu – dodaje Wojciech Łubieński.

Jak podkreśla ALDI, spółka stawia na długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne relacje handlowe z dostawcami oraz spełnianie wymogów firmy odpowiedzialnej społecznie. Dlatego nowy magazyn będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Budynek będzie także wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy do 500 kWp.

Budowa magazynu dla sieci sklepów ALDI rozpocznie się na początku października tego roku. Magazyn będzie miał całkowitą powierzchnię 43 300 m kw., z czego biura zajmą 2 263 m kw.