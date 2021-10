ALDI Nord otwiera centrum technologiczne w Krakowie

Pierwsi pracownicy krakowskiego centrum technologicznego ALDI Nord rozpoczęli pracę w na początku października. Fot. Wojciech Mateusiak.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 paź 2021 10:01

Pierwsi pracownicy krakowskiego centrum technologicznego ALDI Nord rozpoczęli pracę w na początku października. Dzięki inwestycji firma kontynuuje transformację i digitalizację. Docelowo sieć planuje stworzenie w Krakowie do połowy 2022 r. zespołu składającego się z ok. 250 specjalistów IT.