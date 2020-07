Algorytmy sztucznej inteligencji w magazynach LPP

W magazynie LPP do obsługi sprzedaży internetowej (Fulfillment Center) wdrożono rozwiązanie do optymalizacji ścieżki kompletacji zamówień z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Ten innowacyjny system będący elementem projektu Warehouse Inteligence to efekt współpracy LPP z producentem oprogramowania dla przemysłu, firmą PSI Polska. Wykorzystanie mechanizmu uczenia maszynowego w magazynie polskiej firmy odzieżowej pozwala na skrócenie drogi potrzebnej do kompletacji zlecenia, zwiększenie wydajności obiektu, optymalizację wykorzystania zasobów magazynowych oraz znaczne przyspieszenie obsługi wysyłek e-commerce.

Spółka LPP wraz z PSI Polska, producentem oprogramowania dla przemysłu, wdrożyły w magazynie typu Fulfillment Center należącym do polskiej firmy odzieżowej innowacyjne rozwiązanie do optymalizacji ścieżki kompletacji zamówień z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To odpowiedź na rosnący wolumen zamówień online i wyraźną zmianę udziału tego kanału sprzedaży na rynku.

LPP, właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, obsługując rocznie ok. 11 mln zamówień, jest jednym z liderów rynku e-commerce w Polsce i Europie. Dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej, również w związku z epidemią Covid-19 powoduje, że sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na zakupy online jest coraz większym wyzwaniem. W ubiegłym roku udział sprzedaży internetowej w działalności LPP wyniósł 12%. Tymczasem pandemia wpłynęła istotnie na zmianę układu sił między kanałem tradycyjnym i internetowym. – W tej chwili obserwujemy aż 4-krotny wzrost zainteresowania klientów zakupami online. To determinuje konieczność optymalizacji rozwiązań logistycznych i informatycznych mających na celu sprostanie nowym oczekiwaniom klientów bez uszczerbku na jakości i przede wszystkim szybkości obsługi zamówień internetowych – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP. Dlatego zdecydowaliśmy się wraz z naszym wieloletnim partnerem biznesowym, firmą PSI Polska, wdrożyć rozwiązanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które pozwoli nam istotnie zwiększyć wydajność obsługi zamówień online, dodaje.

Dzięki systemowi zarządzania magazynem (WMS), LPP gwarantuje klientom, że zamówione produkty trafią do ich rąk, szybko i bezproblemowo. – Podstawowym zadaniem wdrożonego algorytmu jest efektywne rozwiązywanie tzw. „problemu komiwojażera” (z angielskiego TSP) – komentuje Jerzy Danisz, kierownik rozwoju Standardu Systemu PSIwms w firmie PSI. Polega on na wyznaczeniu najkrótszej trasy łączącej kilka punktów na mapie. W przypadku magazynu, system musi wyznaczyć optymalną trasę przejścia dla kilkudziesięciu lokacji pickingowych. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się proste, w rzeczywistości stanowi istotny problem dla matematyków od lat – podsumowuje Jerzy Danisz.

