AliExpress i InPost z Zielonym Festiwalem Zakupów

Od momentu uruchomienia usługi wolumen wysyłek AliExpress do Paczkomatów InPost systematycznie rośnie – tylko w okresie od lipca do października tego roku aż o 100 proc. Dodatkowo ponad 50 proc. dostaw do Paczkomatów InPost jest realizowanych w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, a do końca roku wskaźnik ten ma wynieść 100 proc. Tylko 11 listopada globalne zakupy na platformie AliExpress wyniosły ponad 74 mld USD i były o 100 proc. wyższe niż tego dnia w 2019 roku.



Zielony Festiwal Zakupów AliExpress jest już dostępny na platformie – sprzedaż rozpoczęła się 11 listopada o 9 rano i potrwa do 13 listopada do godz. 9. Zainteresowani mogą wejść na stronę internetową lub aplikację AliExpress, aby uzyskać zniżki przy zakupach nawet do 70 proc. Dostawa do Paczkomatów InPost jest dostępna w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem standardowej wysyłki AliExpress.

Partnerstwo InPost i AliExpress wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2 podczas dostaw przesyłek – tylko w 2020 roku równoważnych zasadzeniu lasu sosnowego wielkości ponad 75 boisk piłkarskich. Oszczędności podczas tegorocznego Zielonego Festiwalu Zakupów wystarczą wg przewidywań na obsadzenie kolejnych 20 takich powierzchni.



InPost i AliExpress rozpoczęły współpracę i dostawy do Paczkomatów InPost w całej Polsce pod koniec 2019 r. Opcja dostawy do skrytek InPost może zostać wybrana, gdy kupujący wybierze AliExpress Standard Shipping.

W przypadku AliExpress zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla w dostawach jest częścią szerszego zaangażowania w zrównoważony rozwój – w wyniku którego założyciel Alibaba, Jack Ma, został uznany za jednego z rzeczników zrównoważonego rozwoju ONZ w 2019 roku.



Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75 proc . Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Tym samym InPost jest najbardziej neutralnym dla środowiska dostawcą usług logistycznych. Firma nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę.



W przypadku wyboru standardowej dostawy paczek kurierem wywieramy zdecydowanie większy wpływ na środowisko niż korzystając z Paczkomatów. Ślad węglowy średnio dla przesyłki z dostawą do domu wynosi 0,659 kg CO2 – biorąc pod uwagę całą trasę przesyłki, z czego 0,294 kg CO2 tylko na ostatniej mili1.



Tymczasem średnie wyniki dla dostaw do Paczkomatów to zaledwie 0,229 kg CO2 na całej trasie i tylko 0,075 kg CO2 na ostatniej mili1. Ślad węglowy dostaw do Paczkomatu może być jeszcze mniejszy, jeśli nasze dotarcie do maszyny również będzie neutralne dla środowiska – gdy odbierzemy przesyłkę w drodze do pracy lub przy okazji zakupów, gdy dojdziemy do niego pieszo czy pojedziemy rowerem.