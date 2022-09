Firma Align Technology ogłosiła oficjalne otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), który mieści się we Wrocławiu.

Firma Align Technology, wiodący światowy producent urządzeń medycznych, zajmujący się produkcją i sprzedażą systemu Invisalign, skanerów wewnątrzustnych iTero oraz oprogramowania exocad CAD/CAM wykorzystywanych w ortodoncji i stomatologii odtwórczej, ogłosiła oficjalne otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Zakład mieści się we Wrocławiu.

Nowy obiekt jest trzecim regionalnym centrum produkcyjnym firmy Align na świecie, po Juarez w Meksyku i Ziyang w Chinach.

Nowoczesna fabryka we Wrocławiu będzie służyła jako miejsce operacyjne Align Technology w regionie EMEA i włączy się w globalną produkcję ponad miliona unikalnych części przezroczystych nakładek ortodontycznych dziennie.

Uroczyste otwarcie odbyło się 15 września we Wrocławiu z udziałem wiceprezydenta miasta Jakuba Mazura, kierownictwa firmy oraz pracowników. Nowy zakład produkcyjny Align Technology ma zapewnić ponad 2500 miejsc pracy do końca 2025 roku, co czyni go największą jak dotąd inwestycją firmy w regionie EMEA. Nowy budynek ma powierzchnię 80 000 mkw. i spełnia normy zrównoważonego rozwoju Align Technology, w tym certyfikaty LEED i ISO 14001.

Nowy obiekt rozpoczął działalność w II kwartale 2022 roku w ramach realizacji strategii firmy Align Technology, polegającej na strategicznym rozmieszczeniu placówek operacyjnych bliżej klientów. W regionie EMEA ponad 7 milionów osób rocznie rozpoczyna leczenie ortodontyczne, a blisko 150 milionów konsumentów z wadami zgryzu mogłoby cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem. Współpracując bezpośrednio z lekarzami, Align Technology dostarcza im system przezroczystych nakładek Invisalign, który mogą wykorzystać w leczeniu pacjentów.

Niezmiernie miło mi ogłosić, że nasz pierwszy zakład produkcyjny w regionie EMEA i trzeci na świecie został otwarty w Polsce, we Wrocławiu. Ta kluczowa inwestycja odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz certyfikowanych lekarzy Invisalign i ich pacjentów w regionie EMEA oraz rozszerza nasze działania regionalne, które obejmują zakłady planowania leczenia (TREAT) w Polsce, Niemczech, Francji i Hiszpanii – mówi Emory Wright, starszy wiceprezes, Global Operations.

Markus Sebastian, wiceprezes i dyrektor zarządzający Align Technology w regionie EMEA, dodał: – Jestem pełen dumy, że najnowocześniejszy zakład produkcyjny rozpoczyna działalność w regionie EMEA. Ta ekspansja operacyjna pozwala firmie Align Technology być bliżej naszych klientów-lekarzy i kontynuować dostarczanie najwyższej jakości usług – od wytwarzania tysięcy części nakładek dziennie po optymalizację produkcji i czasu dostawy. Dzięki ciągłym wysiłkom całej organizacji możemy kontynuować naszą misję i pomóc większej liczbie lekarzy w projektowaniu pięknych uśmiechów pacjentów Invisalign.

System Invisalign jest wykorzystywany przez ponad 225 000 certyfikowanych lekarzy stomatologów i ortodontów. Firma Align Technology pomogła lekarzom w leczeniu ponad 13,4 mln pacjentów, w tym 2,6 mln w regionie EMEA przy użyciu systemu Invisalign.

Do 2025 roku Align Technology planuje zrealizować wszystkie zamówienia nakładek Invisalign w regionie EMEA, a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Hiszpania bedą pierwszymi rynkami obsługiwanymi z Wrocławia.

