W Lublinie i okolicach Panattoni dostarczyło już ok. 200 000 mkw. napędzając rozwój regionu, w którym jeszcze kilka lat temu brakowało powierzchni przemysłowej klasy A. Aktywność i wpływ dewelopera na biznes w województwie lubelskim dostrzegają instytucje finansowe. Alior Bank udzielił finansowania na kwotę 32,8 mln euro na realizację Panattoni Park Lublin IV w Świdniku, który osiągnie powierzchnię niemalże 55 000 m kw. w ramach dwóch budynków. Kompleks już znalazł trzech najemców, w tym zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne.

Dzięki kolejnym inwestycjom w regionie lubelskim, w tej lokalizacji mogą rozwijać się przedstawiciele licznych branż, dostrzegając rosnący potencjał rynku. Panattoni Park Lublin IV pozwoli m.in. stworzyć doskonałą platformę dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dostosować powierzchnię do specyfiki ich działalności. Ogromnie cieszy nas wsparcie Alior Bank, które potwierdza, że nasze inwestycje na rynkach wschodzących to strzał w dziesiątkę, a instytucje finansowe chcą partycypować w rozwoju mniej nasyconych lokalizacji. Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność przyczynia się do rozwoju regionu i przyciąga kolejne międzynarodowe przedsiębiorstwa - mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.