Allegro wchodzi do parku Panattoni

Platforma działająca w Polsce od 21 lat jest obecnie 1 z 10 najczęściej odwiedzanych witryn e-commerce na świecie – ok. 20 mln osób miesięcznie (źródło: Gemius). Mogą oni skorzystać z ofert ok. 125 tysięcy firm. Blisko 80 proc. zamówień dostarczanych jest w 1-2 dni, a w 2021 Allegro planuje szereg inicjatyw, dzięki którym jeszcze więcej zamówień dotrze do kupujących w ciągu 24 godzin. Jedną z nich będzie uruchomienie usługi pozwalającej sprzedawcom na magazynowanie i wysyłanie swojego asortymentu poprzez dedykowane nowoczesne centrum logistyczne. Na jego lokalizację Allegro wybrało najważniejszy w Polsce rynek magazynowy oraz obiekt o największej powierzchni w ramach jednego budynku, czyli A2 Warsaw Park o metrażu 104 000 m kw.

Allegro wynajęło 36 500 m kw. z czego 33 541 zajmie magazyn. To w nim będzie odbywała się kompleksowa obsługa logistyczna - m.in. magazynowanie, pakowanie i nadawanie przesyłek, a także realizacja zamówień i zwrotów. Aż 2783 m kw. zostaną przeznaczone na biura – specjalnie zaprojektowane, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i spełnić wymogi związane z pandemią COVID-19. Ponadto najemca skorzysta z 20 gniazd do ładowania samochodów elektrycznych, wiat dla rowerzystów oraz specjalnie poszerzonego parkingu i zatoki autobusowej.

- Największy wybór i najniższe ceny na rynku oraz wygoda, to najważniejsze cechy zakupów na Allegro. Kupujący oczekują szybkich dostaw, a my intensywnie pracujemy by pomóc sprzedawcom spełnić to oczekiwanie. Wdrożyliśmy już m.in. Program Szybkich Dostaw i opcję dostawy tego samego dnia z Kurierami PickPack i X-press Couriers. Nie poprzestajemy na tym i planujemy uruchomienie nowej usługi. Centrum logistyczne Allegro, powstające w nowoczesnym magazynie w centrum Polski, przejmie od firm najbardziej czasochłonne i kosztogenne czynności takie jak: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów. To pozwoli sprzedającym skupić się na zwiększaniu sprzedaży i promowaniu swoich ofert, a kupującym da dodatkową satysfakcję z szybkiej dostawy - komentuje Grzegorz Czapski z Allegro.