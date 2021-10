Amazon, Ikea, Tchibo, Inditex. Czy giganci porzucą brudne statki?

Amazon, Ikea, Unilever, Michelin, Brooks, Patagonia, Tchibo, Inditex i Frog Bikes zobowiązują się do zakupu usług transportu morskiego zasilanych wyłącznie paliwami o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r., zgodnie z porozumieniem paryskim - informuje finance.yahoo.com.

W branży toczy się debata na temat tego, które paliwa należy uznać za neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla lub o zerowej emisji.

We wspólnym oświadczeniu "Cargo Owners for Zero Emission Vessels (COZEV)" firmy zobowiązały się do śledzenia emisji morskich.

W ramach zobowiązania COZEV do Amazona i Ikei dołączają: Unilever, Michelin, Brooks, Patagonia, Tchibo, Inditex i Frog Bikes.

Organizacje ekologiczne Stand.earth i Pacific Environment przewodzą koalicji klimatycznej Ship It Zero, która na początku tego miesiąca wezwała firmy: Amazon, Ikea, Target i Walmart do porzucenia brudnych statków do 2030 r.

We wspólnym oświadczeniu "Cargo Owners for Zero Emission Vessels (COZEV)" firmy wyznaczyły szereg celów ekologicznych. Obejmują one śledzenie emisji morskich, ustalenie celów tymczasowych do 2040 r. oraz współpracę na rzecz redukcji emisji w żegludze. To zobowiązanie jest uzupełnieniem obecnych deklaracji przedsiębiorstw dotyczących klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Które paliwa mają zerową emisję?

Definicja paliw o zerowej emisji jest niezwykle ważna, ponieważ obejmuje analizę cyklu życia paliw żeglugowych, która ujmuje całkowity wpływ wyboru paliwa na środowisko i zdrowie ludzi. Porozumienie jest wyraźnym sygnałem rynkowym do przewoźników towarowych, że zaspokojenie popytu na zrównoważoną żeglugę będzie wymagało inwestycji w paliwa niekopalne i technologie napędowe.

