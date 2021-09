Amazon inwestuje w kadry. W Polsce ma już 23 tys. stałych miejsc pracy

5 tys. nowych miejsc pracy w 2020 roku, 10 centrów logistycznych, 12 mld zł inwestycji od 2012 roku - to dowód na to, że Amazon mocno stawia na rozwój w Polsce. - Stale inwestujemy w nasze zespoły i zatrudniamy utalentowanych pracowników w Polsce – powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Amazon ogłosił, że od 2020 r. stworzył w Polsce 5 tys. nowych miejsc pracy, zwiększając liczbę stałych miejsc pracy w kraju do 23 tys.

Są to stanowiska dla osób z różnych środowisk, o różnym stopniu wykształcenia, doświadczeniu i kompetencjach – od pracowników poziomu początkowego po specjalistów – zatrudnionych w centrach logistyki na terenie całego kraju, biurach, działach obsługi klienta, a także w Centrum Rozwoju Technologii i Amazon Web Services.

Na wszystkich stanowiskach – zarówno w centrach logistyki e-commerce, jak i w biurach korporacyjnych firmy – Amazon oferuje konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów.

Zarówno stali, jak i sezonowi pracownicy centrów logistycznych Amazon mogą liczyć na atrakcyjną stawkę godzinową w wysokości od 22,50 zł brutto oraz dodatkową premię miesięczną do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu. Firma oferuje także dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna, darmowy dojazd do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł (bezpłatne w okresie świątecznym), czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pracownicy mają dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego mogą uzyskać dofinasowanie na cele edukacyjne. Przez 4 lata Amazon pokrywa nawet 95% kosztów szkoleń zawodowych wybranych przez pracowników, do kwoty 26 000 zł, nie wymagając przy tym podpisywania tzw. umowy lojalnościowej o kształcenie.

- Pracę w Amazon wybrałam, kierując się możliwością doskonalenia swoich umiejętności w najciekawszym dla mnie zakresie – pracy z ludźmi, poszerzania wiedzy oraz efektywności wykonywania obowiązków. Ponadto, Amazon oferuje szeroki pakiet benefitów oraz elastyczny czas pracy, co daje możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym – mówi Edyta Nowak, która pracuje w Centrum Amazon w Pawlikowicach koło Łodzi. – To wszystko sprawia, że z przekonaniem polecam pracę w Amazon, szczególnie tym, którzy są ukierunkowani na własny rozwój - dodaje.

Tak inwestuje Amazon