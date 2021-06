Amazon rekrutuje do centrów logistycznych. Podnosi stawkę

Amazon ogłasza podwyżkę stawek godzinowych w Polsce dla wszystkich zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Zmiany będą obowiązywały od 1 lipca 2021.

Płace pracowników poziomu początkowego wzrosną o 12,5 proc. i będą zaczynać się od 22,5 zł/godz. brutto. Pracownicy Amazon są również uprawnieni do miesięcznej premii w wysokości do 15 proc.

Trwa rekrutacja w 10 centrach logistycznych Amazon, między innymi do centrum w Świebodzinie, którego otwarcie nastąpi już we wrześniu.

Amazon ogłosił, że w oparciu o coroczny proces przeglądu wynagrodzeń, firma podniesie stawkę początkową w Polsce do 22,5 zł/godz. brutto dla wszystkich pracowników poziomu początkowego wynagradzanych godzinowo i do 28 zł/godz. brutto dla liderów zespołów. Wraz z premią za frekwencję nasi pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu. Przy założeniu 168 godzin w miesiącu, z wliczeniem 8 proc. premii za obecność, pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 zł brutto miesięcznie, zaś wynagrodzenie liderów zespołów będzie zaczynać się od 5 080 zł brutto miesięcznie.

– W Amazon chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia. Każdego roku dokonujemy przeglądu naszych wynagrodzeń i z satysfakcją informujemy, że w tym roku podniesiemy stawkę początkową o 12,5 proc. To dobra wiadomość dla naszych pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych i sezonowych w całym kraju. Oprócz świetnych wynagrodzeń, Amazon oferuje bezpieczne i nowoczesne środowisko pracy oraz doskonałe możliwości rozwoju kariery” – mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku Amazon przeanalizował dane od prawie 300 lokalnych pracodawców, porównując wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia oferowane na podobnych stanowiskach z danymi w regionach, w których firma prowadzi działalność. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspierający Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

