Amazon szykuje się do przedświątecznego szczytu. Planuje zatrudnić tysiące pracowników sezonowych

W Amazon pracownicy poziomu początkowego mogą liczyć na stawkę godzinową rozpoczynającą się od 22,5 zł brutto/godz. oraz dodatkową miesięczną premię w wysokości do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu.

Stawki te obowiązują we wszystkich dziesięciu centrach logistycznych Amazon w Polsce i dotyczą pracowników sezonowych, pełnoetatowych oraz tych pracujących na pół etatu.

W 2020 roku ponad 6 500 pracowników sezonowych, zatrudnionych na okres przedświątecznego szczytu, zdecydowało się pozostać w Amazon, podejmując pracę etatową. Firma przewiduje, że tendencja ta utrzyma się także w tym roku.

– Do przedświątecznego szczytu przygotowujemy się przez cały rok i bardzo cieszy nas, że tym razem będziemy mogli stworzyć ponad 9 000 dodatkowych miejsc pracy – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. – Nie możemy się doczekać, aby powitać zarówno pracowników, którzy wspierali nas już w poprzednich latach, jak i tych, którzy dołączą do naszego zespołu po raz pierwszy – dodaje.

Jakub Kunat pracuje jako kierownik w centrum Amazon w Kołbaskowie koło Szczecina – Rozpocząłem pracę na dziale pakowania produktów Amazon podczas szczytu przedświątecznego w 2017 roku. Po miesiącu pracy zostałem instruktorem działu, a w ciągu roku udało mi się awansować na przewodnika procesu i lidera zespołu. Po kolejnym roku awansowałem na pozycję kierownika, którą pełnię do dziś. Zostałem w Amazon na dłużej, ponieważ firma wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, rozwinęła moje umiejętności, co pozwala mi być dziś w tym miejscu, w którym jestem - mówi Jakub Kunat i dodaje – Najbardziej podoba mi się praca z ludźmi oraz pomoc pracownikom w ich rozwoju.

Paula Gądek zaczęła pracę jako pracownik agencyjny w dziale rozkładania produktów. Kilka miesięcy później pomyślnie przeszła rekrutację na stanowisko recepcjonistki w okresie przedświątecznym, aby finalnie zostać na stale zatrudnioną w obecnym dziale.