Amerykańska firma kosmetyczna uruchomi centrum logistyczne w Polsce

- Wybór naszego parku nastąpił po bardzo dogłębnej analizie strony amerykańskiej krajowej oferty parków tego typu oferujących zarówno powierzchnie magazynowe, jak i biurowe – relacjonuje prezes Ideal Idea Formad Jędrzej Dużyński. - W tym celu do Polski specjalnie przyjechała na wizytację Anabel Avila, Senior Operations Manager. Mamy zatem wielką satysfakcję, że tylko nasz obiekt spełnił oczekiwania amerykańskiej firmy i wkrótce potem umowę z nami podpisała CFO theBalm Robert Shipman. W projekcie dla tej firmy wykazaliśmy się – zgodnie z naszymi standardami – elastycznością w podejściu do potrzeb klienta i nie był to dla nas zwyczajny projekt - dodaje.

Do chwili obecnej theBalm działała w Europie w nieco innym modelu biznesowym. Przeprowadzka firmy do City Parku wiąże się z uruchomieniem centrum magazynowo-logistycznego w Polsce, zakupem niezbędnego wyposażenia i rekrutacją pracowników. Obecność w Europie w tej formie pozwoli theBalm istotnie skrócić czas realizacji zamówień, zwiększyć dostępność oferowanego asortymentu oraz pozyskać nowych klientów.

- Rozwijamy się bardzo dynamicznie pozyskując nowych klientów na rynku europejskim, a to wymaga zapewnienia możliwości dostarczania produktów do klientów w odpowiednio krótkim terminie. W charakterystycznych opakowaniach w stylu retro oferujemy wysokiej jakości kosmetyki do twarzy i na każdą okazję. Nasze kosmetyki pozwalają na wykonanie perfekcyjnego makijażu w kilka minut podkreślającego czar i urodę. Na podjęcie decyzji o przeprowadzce do City Parku istotny wpływ miało długoletnie doświadczenie, profesjonalizm i elastyczne podejście do klienta firmy Ideal Idea Formad. City Park oferował stosunkowo szybkie udostępnienie powierzchni spełniających nasze oczekiwania oraz atrakcyjne warunki finansowe - tak przeprowadzkę theBalm do City Parku komentuje jej General Manager Europe Piotr Błaszczyk. - Bardzo zależało nam na lokalizacji obiektu w pobliżu lotniska i głównych arterii komunikacyjnych. Umożliwia to nie tylko sprawną dostawę i wysyłkę sprzedawanych towarów, ale jest też istotnym czynnikiem skłaniającym pracowników do podjęcia współpracy. Ze względu na specyfikę działalności bardzo ważnym wymaganiem było zapewnienie dostępu do bramy z poziomu zero oraz doku. Nie bez znaczenia była również możliwość wykonania dodatkowego doświetlenia najmowanej powierzchni oraz aranżacji powierzchni biurowej pod klucz. Obiekt jest nowy, energooszczędny, swoją architekturą doskonale łączy powierzchnie magazynowe z częścią biurową. Axi Immo świetnie sprawdziła się w roli doradcy. Wszystkie zaprezentowane przez nią lokalizacje spełniały wymagane kryteria. Od momentu nawiązania współpracy z Axi Immo mogliśmy liczyć na fachowe wsparcie oraz wskazanie zalet i wad dotyczących konkretnych obiektów, co pomogło nam podjąć ostateczną decyzję. Na wsparcie ze strony Axi Immo mogliśmy również liczyć w trakcie prowadzenia negocjacji i formułowania zapisów współpracy.

