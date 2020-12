Amerykański gigant na dłużej w Katowicach

Rockwell Automation posiada kilkanaście fabryk na całym świecie. Działa w ponad 100 krajach, zatrudniając łącznie około 23 000 pracowników, a ponad 2 tysiące osób pracuje w Polsce. Firma jest obecna na polskim rynku od ponad 20 lat,a od 2007 roku rozwija swój zakład produkcyjny w Katowicach.

- Polska jest istotnym krajem dla Rockwell Automation. Doceniamy potencjał i zaangażowanie polskiego zespołu. Katowiccy inżynierowie pełnią istotną rolę w rozwoju produktów, rozwiązań IT i usług naszej firmy. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej lokalizacji w Katowicach, która spełnia nasze oczekiwania i potrzeby produkcji zaawansowanych systemów technologicznych dla przemysłu, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć umowę współpracy w ramach najmu tej nieruchomości - mówi Dawid Idzior, Członek Zarządu Rockwell Automation w Polsce.

Siedziba Rockwell Automation przy ul. Roździeńskiej 49 to budynek produkcyjny wraz z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni ponad 17 000 mkw. W pobliżu znajduje się Park Przemysłowo-Technologiczny Porcelana Śląska Park oraz powstaje Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”.

Rockwell Automation zdecydował się na przedłużenie umowy w obiekcie należącym do Aviva Investors, planując tym samym rozwój swojej działalności na Śląsku. Rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu rozpoczęły się na kilkanaście miesięcy przed wygaśnięciem poprzedniej umowy najmu. Tak wczesne podejście do renegocjacji warunków umowy pozwoliło nam na wykonanie dla naszego klienta Aviva Investors gruntownej analizy potrzeb jego najemcy oraz zdiagnozowanie obszarów do optymalizacji w obecnej lokalizacji. Dzięki temu Aviva Investors umocnił długofalową współpracę z jednym z czołowych pracodawców w regionie, a stolica aglomeracji śląskiej sukcesywnie staje się zagłębiem produkcji automatyki przemysłowej oraz innowacji inżynieryjnej - mówi Ewa Foryś, Konsultant w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych, JLL.

Śląsk jest jednym z najważniejszych, biznesowych regionów w Polsce. Od lat wyznacza atrakcyjne kierunki inwestycyjne, wypracowując największy, zaraz po Mazowszu, udział w tworzeniu PKB w skali kraju.