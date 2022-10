Access Business Group International Polska, w połowie maja 2023 r., przeprowadzi się do centrum logistycznego MLP Pruszków II.

Access Business Group International Polska, siostrzana firma Amway, światowego lidera sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzi się do centrum logistycznego MLP Pruszków II.

Do nowego obiektu liczącego blisko 3,7 tys. mkw. wprowadzi się w połowie maja 2023 r.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Firma Access Business Group International Polska, będąca wieloletnim klientem MLP Group, podjęła decyzję o zmianie lokalizacji w ramach parków logistycznych będących w portfolio dewelopera. Najemca przeniesie swoją działalność do dynamicznie rozbudowywanego parku MLP Pruszków II. Dedykowany obiekt będzie liczył około 3,7 tys. mkw., z czego ponad 3,2 tys. mkw. przeznaczone będzie na cele magazynowe. Pozostałe blisko 500 mkw. wykorzystane zostaną na cele biurowe. Przekazanie nowej powierzchni planowane jest w połowie maja 2023 r. Funkcje generalnego wykonawcy powierzone zostały firmie EastWave Building Company.

Najemca od 2005 roku korzysta z podobnej powierzchni znajdującej się na terenie sąsiadującego parku MLP Pruszków I. W sfinalizowaniu transakcji pośredniczyła firma doradcza Newmark Polska.

Bardzo cieszymy się z przedłużenia naszej wieloletniej współpracy. Nowy obiekt przygotowywany dla Access Business Group w ramach rozbudowywanego parku Pruszków II będzie dobrze dopasowany do potrzeb klienta. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że zwolniona przez ABG powierzchnia w Pruszków I szybko znajdzie nowego lokatora. Nasze pierwsze i w pełni zrealizowane centrum logistyczne, pozostaje cały czas jednym z najbardziej popularnych i pożądanych przez najemców lokalizacji w naszym portfolio. Pojawiające się wolne obiekty są błyskawicznie rozchwytywane przez zainteresowane podmioty czekające właśnie na takie okazje – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Cieszymy się, że najemca obdarzył nas zaufaniem po raz kolejny. Doradztwo w procesie relokacji to jedna z naszych mocnych stron, dlatego z przyjemnością reprezentowaliśmy Access Business Group International Polska w negocjacjach z wynajmującym – mówi Katarzyna Bojanowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie Newmark Polska.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

