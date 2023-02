Warszawa jest atrakcyjna dla powierzchni przemysłowych. Panattoni w regionie stolicy zbliża się do 2 mln mkw. dostarczonej powierzchni, a znaczną część portfolio stanowią realizacje w granicach miasta. Deweloper m.in. ukończył największą dotychczas realizację w samej Warszawie: kompleks dwóch hal – Panattoni Park City Logistics Warsaw IV na Annopolu zajął 39 000 mkw.

Jeden z budynków został w całości wynajęty przez firmę TRUMPF Huettinger, która już w lipcu br. skorzysta z 19 200 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej oraz 3 200 mkw. biurowej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnej elektroniki dla zastosowań przemysłowych. Rozwiązania firmy dostarczają stabilne zasilanie dla produktów przemysłu high-tech. Dzięki temu najwięksi światowi gracze, wykonujący m.in. smartfony, telewizory, samochody, panele fotowoltaiczne czy szkło architektoniczne, mogą rozwijać swoje produkty. W ramach City Logistics Warsaw IV firma TRUMPF Huettinger prowadzić będzie m.in. montaż układów elektronicznych oraz innych elementów i komponentów dla szeroko pojętej elektroniki przemysłowej. Panattoni m.in. dostosuje budynek do pracy stałej oraz zapewni utrzymanie temperatury zgodnie z wymaganiami klienta.

Annopol przez dziesięciolecia stanowił zagłębie i bardzo ważny ośrodek przemysłowy, z kluczowymi dla regionu zakładami produkcyjnymi. W dobie dążenia do stabilizacji łańcuchów dostaw, którego następstwem jest nearshoring, czyli relokacja produkcji bliżej odbiorcy, tego typu lokalizacje ponownie zyskują na znaczeniu. Cieszymy się, że takie inwestycje jak City Logistics Warsaw IV, pozwalają nawiązać do tradycji tego miejsca, tworząc doskonałe warunki dla procesów produkcyjnych, a dzięki położeniu w granicach miasta zapewniają bardzo dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry. Panattoni dzięki obecności w kluczowych lokalizacjach warszawskiego rynku mogło szybko zaproponować powierzchnię dostosowaną do potrzeb i procesów firmy TRUMPF Huettinger. Strategiczne położenie w centrum Europy i bliskość Niemiec, gdzie znajduje się centrala TRUMPF Huettinger, powoduje, że Polska jest globalnie drugim największym rynkiem dla działalności firmy – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.