Anton Röhr zajmie 5,8 tys. mkw. w Segro Logistics Park Poznań

Wynajęta przestrzeń posłuży do obsługi, kompletacji zamówień i magazynowania.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza Rock Estate.

Segro Logistics Park Poznań, Komorniki to obecnie sześć magazynów wielkopowierzchniowych.

Anton Röhr od ponad 70 lat specjalizuje się w usługach logistycznych mebli skrzyniowych oraz tapicerowanych, logistyce magazynowej i projektowej, a jego głównym klientem jest niemiecka grupa OTTO. Portfolio firmy uzupełniają „szyte na miarę” rozwiązania w zakresie produkcji i planowania kursów w transporcie ładunkowym. W skład spółki wchodzi obecnie 14 firm, zatrudniających ponad 800 pracowników i 20 podwykonawców. W związku z dynamicznym rozwojem firma podjęła decyzję o wynajęciu powierzchni w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki.

Przeczytaj także: Producent odzieży ochronnej wprowadza się do parku Segro

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bezawaryjny transport i przemyślana logistyka to w branży meblarskiej podstawa. Zachowanie najwyższej jakości produktów, które otrzymuje klient końcowy, to wielkie wyzwanie dla operatorów, jest to więc jedna z bardziej wymagających dziedzin usług spedycyjnych. W Anton Röhr o satysfakcję konsumenta dbamy ze szczególną starannością. Cieszymy się ze współpracy z renomowanym deweloperem i właścicielem powierzchni magazynowych SEGRO, gdyż dogodny system magazynowy w Komornikach oraz świetna lokalizacja parku, znacznie ułatwią realizację naszej misji w Polsce – wyjaśnia Michał Szeszuła, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Spółki AR Logistyka Sp. z o.o.

Blisko centrum Poznania

- W SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki oferujemy przestrzeń do załadunku i zabezpieczania gotowych produktów przeznaczonych do transportu, a także powierzchnię magazynową dostosowaną do wciąż ewoluujących potrzeb nowoczesnej logistyki. Największą zaletą naszego centrum dystrybucyjnego jest bliska odległość od centrum Poznania, do którego można dotrzeć w niecałe pół godziny. Z kolei wjazd do parku znajduje jedynie 1,2 km od autostrady A2 i zapewnia efektywne zarządzanie logistyką krajową oraz międzynarodową. Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo pozwoli firmie sprawnie realizować jej zadania w ramach Grupy Anton Röhr w kraju i za granicą – mówi Waldemar Witczak, dyrektor regionalny Segro.

1

2