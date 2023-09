W związku z rozwojem oferty dla rynku taboru kolejowego, ANTRA wynajęła niemal 4 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w budynku DC4B na terenie Prologis Park Chorzów. Umowę najmu zawarto na trzy lata, z możliwością jej przedłużenia.

ANTRA ma nową przestrzeń.

Firma wynajęła wynajęła niemal 4 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w budynku DC4B na terenie Prologis Park Chorzów.

W ramach Prologis Essentials deweloper oferuje kompleksowe rozwiązania magazynowe dla zrównoważonej logistyki.

Po raz pierwszy w 30-letniej historii firmy zdecydowaliśmy się wynająć powierzchnię magazynową od dewelopera. Otrzymaliśmy kompleksową ofertę na wynajem magazynu wraz z wyposażeniem w regały wysokiego składowania i wózki widłowe. Obiekt spełniał nasze oczekiwania pod kątem lokalizacji, metraży i układu magazynu. Do zawarcia kontraktu przekonały nas także łatwość komunikacji z przedstawicielami Prologis, a przede wszystkim klarowna umowa partnerska” – powiedział Grymel Łukasz prezes zarządu ANTRA.

Wyposażenie magazynu od zaraz

Dla klientów bardzo istotne jest szybkie rozpoczęcie działalności w nowej lokalizacji. Dlatego w ramach Prologis Essentials deweloper oferuje kompleksowe rozwiązania magazynowe dla zrównoważonej logistyki, w obszarze działalności operacyjnej, elektromobilności, zarządzania energią, a wkrótce także pracownikami. ANTRA zdecydowała się na zakup używanych regałów oraz nowych wózków widłowych. Ponadto rozważa zakup maszyn czyszczących i polimerowych barier ochronnych.

„Usługa Prologis Essentials to nowa jakość na rynku deweloperów powierzchni magazynowych. Jako pierwsi oferujemy klientom znacznie więcej niż wynajem magazynu czy biura. Możemy oddać do użytku obiekt wykończony pod klucz, gotowy do realizacji swoich zadań już od pierwszego dnia działalności. To dopiero początek współpracy z firmą ANTRA, a już wspólnie zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach Prologis Essentials w Polsce – dziękujemy za zaufanie” - powiedział Michał Królik, Essentials Solutions Manager w Prologis.

