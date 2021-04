APP-Projekt z nadzorem inwestorskim nad wielkopolskimi projektami Panattoni

– Panattoni to nasz wieloletni partner. Niektóre z projektów prowadzonych w Wielkopolsce będziemy niebawem finalizować, wiele nowych właśnie wystartowało. Jest nam niezwykle miło, że ta część Polski rozwija się poniekąd pod naszymi skrzydłami, szczególnie że APP-Projekt wywodzi się z tego regionu – podkreśla Jacek Korwin-Małaszyński, członek zarządu firmy APP-Projekt.

W Panattoni Park Poznań XI w miejscowości Żerniki powstaje obecnie nowa hala o powierzchni ponad 100 tys. mkw., przy której APP-Projekt od niedawna pełni nadzór inwestorski. Jednocześnie w Żernikach realizowana jest przebudowa części spekulacyjnej jednej z istniejących już hal, w tym dostosowanie jej do potrzeb nowego najemcy – Brandline. Na inwestycji APP-Projekt zapewnia także nadzór inwestorski.

Firma odpowiada ponadto za nadzór inwestorski nad dwoma powstającymi halami w parku miejskim Panattoni - City Logistics Poznań I zlokalizowanym przy ulicy Janikowskiej w Poznaniu. To centrum magazynowo-produkcyjne z dwoma halami o łącznej powierzchni ponad 21 tys. mkw ma zostać oddane do użytku w drugiej połowie br. Najemcą powierzchni będzie firma One Day More, Inpost oraz Adob.

Dodatkowo, APP-Projekt wspiera od marca 2021 r. Panattoni przy budowie hali w Paczkowie – firma prowadzi tam również nadzór inwestorski. Panattoni Park Poznań East Gate powstający w gminie Swarzędz będzie pierwszym parkiem Panattoni na wschód od Poznania.

Wśród innych realizacji, na których APP-Projekt reprezentuje inwestora, jest również przebudowa dwóch hal w Parku Panattoni Poznań w Komornikach pod przestrzeń biurową dla najemcy Arvato, a także Kaem. Z kolei w centrum Panattoni w Swadzimiu finalizowana jest budowa hali o powierzchni 18 tys. mkw, którą wynajmie firma Rhenus, a także dostosowanie innej hali pod biura dla Kreativia i Asgard – gdzie APP-Projekt pełni rolę inspektora nadzoru inwestorskiego. Podobną funkcję sprawuje na terenie Panattoni Park Poznań VII w Jaryszkach, gdzie trwa przebudowa jednej z hal na biuro dla firmy HighHope.