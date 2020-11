Archivio z nowym magazynem

Archivio jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży zarządzania dokumentacją w Polsce. Od ponad 15 lat pomaga partnerom biznesowym w archiwizacji, digitalizacji, zabezpieczaniu i porządkowaniu dokumentów. Dostarcza także nowoczesne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla biur i przechowywania danych w chmurze.

– Cieszy nas fakt, że firma Archivio wybrała nasz projekt. To już nasza kolejna inwestycja na tym jednym z najważniejszych rynków magazynowych w Polsce. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej, a także bliskości Warszawy oraz dostępowi do kadry pracowniczej, lokalizacja ta stanowi idealne miejsce do prowadzenia działalności – mówi Magdalena Ostrowska, Associate, Hillwood Polska.

– Klient potrzebował nowoczesnej powierzchni magazynowej, która spełnia wyższe standardy techniczne podyktowane specyfiką działalności Archivio. Przy wyborze lokalizacji magazynu dla Archivio brane pod uwagę były powierzchnie położone we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. W związku ze stale rosnącą liczbą obsługiwanych klientów, firma potrzebowała przestrzeni na dalszy rozwój – mówi Miłosz Borkowski, Starszy doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cresa Polska.