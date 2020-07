Arrow na zakupach w Polsce

Nieruchomość o powierzchni 8610 m kw, której średni ważony niewygasły okres najmu wynosi 5,8 lat, jest położona niedaleko Lotniska Chopina w Warszawie oraz dróg szybkiego ruchu łączących Warszawę z głównymi miastami takimi jak Łódź, Wrocław i Poznań. Do grona kluczowych najemców należy firma farmaceutyczna, Polski Bank Komórek Macierzystych oraz markety budowlane Castorama i Kingfisher.

Od momentu uruchomienia w ubiegłym roku, SNP zainwestowała ponad 300 mln EUR w transakcje nabycia na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, a obecnie również Polski.Ponadto, spółka aktywnie poszukuje inwestycji w Irlandii, krajach nordyckich, Włoszech i Portugalii, a także w Polsce. Dysponuje kapitałem rzędu ponad 200 mln EUR na inwestycje w nieruchomości z obszaru przemysłu lekkiego i logistyki miejskiej na terenie Polski w okresie najbliższych 24 miesięcy.

Spółka dąży do uzyskania dostępu, na zasadzie pojedynczej lub multi-let, do aktywów przemysłowych, magazynów dystrybucyjnych, obiektów logistycznych typu „last touch” oraz pustostanów o dużym potencjale najmu, a także nieruchomości gruntowych do realizacji strategii w zakresie budowy obiektów na własność.

SNP inwestuje w aktywa przemysłowe i logistyczne z segmentu core plus o rentowności ponad 5 procent, pustostany o dużym potencjale najmu, zobowiązania terminowe oraz wybrane strategie w zakresie budowy obiektów na własność. SNP koncentruje się na budownictwie uzupełniającym w dużych miastach europejskich oraz strategicznych węzłach transportowych, którym sprzyjają tendencje strukturalne w obszarze urbanizacji i rozwoju handlu elektronicznego.

M7 nabyła Airport House w chwili, gdy wskaźnik pustostanów wynosił 47 proc., a średni ważony niewygasły okres najmu wynosił 3,4 lata w 2017 roku, i w okresie zarządzania nieruchomością wynajął pozostałe powierzchnie w budynku. M7 sprzedała łącznie w imieniu PVBRI cztery podmioty obejmujące nieruchomości biurowe, handlowe i logistyczne w Warszawie, Poznaniu i Zgorzelcu po sfinalizowaniu biznes planów dla poszczególnych podmiotów. Narzędzie inwestycyjne nadal obejmuje jeden obiekt.

- Nabycie podmiotu Airport House jest pierwszą z wielu tego typu transakcji Platformy SNP na polskim rynku. Podmiot ten, szczycący się znakomitą lokalizacją w pobliżu Lotniska Chopina oraz prestiżowymi najemcami, stanowi kontynuację naszych inwestycji na europejskim rynku logistyki miejskiej - mówi Katherine Parker, Partner w spółce Arrow Capital Partners.

