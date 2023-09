Atlas Ward Polska przystępuje do budowy zrównoważonego obiektu magazynowo-logistycznego.

Hala o powierzchni ponad 78 tys. mkw. powstanie na zlecenie ECE Work & Live.

Inwestycja zlokalizowana w pobliżu Kątów Wrocławskich stara się o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, w systemie Shell&Core.

Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to II kwartał 2024 roku.

Atlas Ward Polska przystępuje do kompleksowej realizacji kolejnego obiektu magazynowo-logistycznego. Inwestycja, na którą składa się zabudowa o powierzchni 79,4 tys. mkw. zlokalizowana jest na około 15-hektarowej działce i prowadzona będzie przez ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o., spółkę z założonej w 1965 roku Grupy ECE, pioniera na europejskim rynku inwestycji komercyjnych. ECE zarządza obecnie 200 centrami handlowymi o łącznej powierzchni ponad 7 mln mkw. Istniejąca od 1997 roku polska spółka Grupy ECE zarządza 9 centrami, m.in. Galerią Łódzką, Galerią Krakowską, Galerią Bałtycką, Silesia City Center i Avenidą w Poznaniu. W ramach ECE Work & Live prowadzone są projekty o charakterze logistycznym, mieszkaniowym, hotelowym i biurowym.

Teren, na którym zaplanowano realizację inwestycji został przygotowany przez SATOIA S.A. - spółkę specjalizującą się w pozyskiwaniu i przekształcaniu gruntów pod parki logistyczne i produkcyjne. SATOIA S.A. zrealizowała inwestycję drogową i infrastrukturę sieciową do przyległych działek i dalej uczestniczy w procesie realizacji budowy.

Inwestycja ECE jest częścią kompleksu Satoia Logistics Park w Kątach Wrocławskich. Łączna powierzchnia całego parku to prawie 80ha. Cieszymy się, że uznany, zagraniczny inwestor wybrał właśnie tę lokalizację na swój pierwszy międzynarodowy projekt logistyczny w Polsce – mówi Marcin Tadeusz Ochyra, CEO SATOIA S.A.

- To kolejna inwestycja, którą wykonujemy dla lidera swojej branży. Oznacza to, że świadomi inwestorzy doceniają nasze doświadczenie i wysoki poziom specjalizacji w realizacji obiektów o charakterze przemysłowo-magazynowym – mówi Mariusz Górecki, dyrektor generalny i prezes zarządu Atlas Ward Polska. - Jesteśmy tym bardziej dumni, że zaproponowany przez nas projekt aspiruje do certyfikatu BREEAM na tak wysokim poziomie. To potwierdzenie faktu, że Atlas Ward Polska jest także specjalistą w dziedzinie budowy wysokojakościowych, zrównoważonych i ekologicznych obiektów – dodaje.

Inwestycja ECE powstaje w pobliżu węzła łączącego autostrady A4 i A8, niecałe 100 km od polsko-czeskiej i 140 km do polsko-niemieckiej granicy. Jednak lokalizacja to tylko jeden z jej atutów. Projekt stara się także o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, w systemie Shell&Core. Jego wydanie potwierdzi, że obiekt będzie zarówno przyjazny dla środowiska naturalnego, jak i komfortowy dla przyszłych użytkowników. Na jego terenie, częściowo zasilanym fotowoltaiką (około 60% powierzchni dachu będzie przystosowana do instalacji ogniw), pojawią się wiaty na rowery i ładowarki dla samochodów elektrycznych. Wszystko zgodnie z oczekiwaniami ECE, w imieniu którego firma Trebbi Polska będzie sprawować nadzór nad realizacją projektu.

Kompleksowym wykonaniem instalacji (w tym m.in. elektrycznych i sanitarnych) oraz sieci zajmie się należąca do grupy Atlas Ward Polska Spółka Inplag. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to II kwartał 2024 roku.

