Atlas Ward Polska realizuje dwie zielone inwestycje dla Panattoni w Szczecinie

Atlas Ward Polska realizuje dla Panattoni w Szczecinie dwie inwestycje - przy ulicy Kniewskiej i Lubczyńskiej.

W przypadku obu biurowców rozpoczęto proces certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

To nie jedyna współpraca Panattoni i Atlas Ward Polska. Pozostałe inwestycje znajdują się m.in. we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.

Prace przy budowie Parku Panattoni Szczecin przy ulicy Kniewskiej w tej chwili zbliżają się do końca. Centrum produkcyjno-magazynowe o powierzchni 31 tys. mkw. buduje szczeciński oddział spółki Atlas Ward Polska. Inwestycja realizowana jest zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, co pozwoliło na rozpoczęcie procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Jednocześnie, na sąsiedniej działce przy ulicy Lubczyńskiej, trwa budowa drugiego obiektu Panattoni o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, wraz z biurowcem. Ich powierzchnia wynosi 40 tys. mkw. i, podobnie do siostrzanego parku logistycznego przy ulicy Kniewskiej, objęta jest zieloną certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. Już teraz wiadomo, że jednym z najemców powierzchni będzie dostawca usług logistycznych.

Sześć miesięcy na inwestycje

- Parki logistyczne w pobliżu ulic Kniewskiej i Lubczyńskiej przez kilka miesięcy budowaliśmy równolegle. Wynikało to z faktu, iż start budowy przy ulicy Lubczyńskiej nałożył się na finalne prace przy ulicy Kniewskiej. Wymagało to od nas sprawnej organizacji prac zespołu realizacyjnego – tak, by dotrzymać 6-miesięcznych terminów realizacji - komentuje Wojciech Tomaszewski, dyrektor oddziału Atlas Ward Polska w Szczecinie.

- Dodatkowym wyzwaniem jest to, iż obie budowy znajdują się w sąsiedztwie jednej z bardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych miasta. Zakończenie prac przy ulicy Lubczyńskiej planujemy na jesień 2022 - dodaje Tomaszewski.

Nie tylko Szczecin

Współpraca biznesowa między Panattoni a wrocławskim generalnym wykonawcą obejmuje około 600 tys. mkw. powierzchni logistycznych. Największą z realizacji – a jednocześnie największy projekt Panattoni w Polsce - Wrocław Campus 39, Atlas Ward Polska buduje na Dolnym Śląsku, a jej powierzchnia wynosi 200 tys. mkw. Pozostałe obiekty znajdują się m.in. w Legnicy, Wałbrzychu, pod Poznaniem czy w Bielanach Wrocławskich.