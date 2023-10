Auchan zmienia procesy logistyczne i ogranicza zużycie CO2. Firma przeniosła się do nowych niskoemisyjnych magazynów i optymalizuje procesy transportowe.

W latach 2017-2020 Auchan wprowadził usprawnienia w ramach reorganizacji sieci dystrybucji i wykorzystania magazynów w Wolborzu i Mszczonowie. Przeprowadzone procesy optymalizacyjne przełożyły się na zmniejszenie emisji CO2 o 20,48% w przeliczeniu na przewieziony wolumen. W grudniu 2021 r. firma otrzymała za to pierwszą gwiazdkę Lean&Green. Teraz sieć hipermarketów otrzymała gwiazdki drugą i trzecią.

W ramach usprawnień do drugiej i trzeciej gwiazdki, przeprowadzono relokację magazynów z Żabiej Woli i Wolborza do nowego magazynu Auchan w GLP Park Lędziny, posiadającego certyfikat BREEAM na poziomie very good. Nowy magazyn poza wysoką efektywnością energetyczną służy dalszej optymalizacji sieci dystrybucji firmy, stawiając na bliskość rynku i współpracę z lokalnymi dostawcami.

Drugim ważnym krokiem było rozszerzenie współpracy z Frigo Logistics polegającej na relokacji magazynu produktów mrożonych do niskoemisyjnego magazynu w Radomsku i optymalizacji procesów transportowych. W efekcie tych działań firma uzyskała redukcję rocznej emisji w transporcie i logistyce o 17,48% w przeliczeniu na przewieziony wolumen.

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania - jako pierwsza firma w Polsce - kolejnych dwóch gwiazdek Lean&Green. To wspólny sukces i praca całej firmy, a w szczególności struktur odpowiedzialnych za Transport i Logistykę. Technologia i innowacyjne rozwiązania stają się wsparciem dla zrównoważonego rozwoju i przekładają się na wymierne korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe - usprawniają funkcjonowanie firmy, redukują koszty i podnoszą wydajność, a przy tym zmniejszają ślad węglowy. Oczywiście naszym celem jest czwarta gwiazdka Lean&Green! – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Łańcucha Dostaw i Logistyki w firmie Auchan.

Lean & Green to uznany w Europie, obecny w 14 krajach program, w którym blisko 600 firm dzieli się swoim doświadczeniem, wyznaczający drogę do zrównoważonej logistyki. Uczestnicy programu otrzymują gwiazdki, które są wynikiem ich konkretnych osiągnięć w redukcji emisji CO2. Każdorazowo potwierdza je niezależny audyt, który w Polsce przeprowadza Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Ograniczenie CO2 w liczbach w liczbach

Magazyn Campus Silesia w Lędzinach - roczne oszczędności CO2 wynoszą 5223 t, czyli tyle ile wynosi roczna emisja CO2 2321 samochodów osobowych

Magazyn Campus Silesia w Lędzinach - 686 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej pochodzi ze źródeł wiatrowych

Magazyn Radomsko - roczne oszczędności CO2 wynoszą 182 t, czyli tyle, ile produkuje rocznie 81 aut osobowych

Magazyn w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia 2021 r. zaopatrywany jest w 100% w zieloną energię

