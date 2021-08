Auto Land Polska wprowadza się do Ideal Idea City Park Wrocław

Auto Land Polska S.A., firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej części do aut osobowych i dostawczych, zdecydowała się podpisać umowę najmu na ponad 660 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w Ideal Idea City Park Wrocław.

Transakcja pozwoliła na zakończenie komercjalizacji pierwszej, z dwóch hal, fazy I w centrum dystrybucyjnym.

Ideal Idea City Park Wrocław zlokalizowany jest przy międzynarodowym porcie lotniczym Wrocławia.

Firma AXI IMMO odpowiadała za kompleksowe usługi doradcze i reprezentowanie najemcy w procesie negocjacji.

Auto Land Polska S.A. to jeden z liderów dystrybucji części samochodowych w Polsce, posiadający ponad sto filii i oddziałów w kraju.

- Posiadamy szeroką sieć dystrybucji z własną flotą samochodową, która pozwala na profesjonalne dostarczanie usług logistycznych. Decyzja o otwarciu nowego centrum dystrybucyjnego we Wrocławiu wzmacnia naszą pozycję w regionie Dolnego Śląska i całej południowo-zachodniej części Polski. Szczególnie istotnym elementem przy wyborze parku magazynowego była bliskość węzła AOW/A8, która umożliwia zbudowanie jeszcze wydajniejszego łańcucha dostaw do wszystkich naszych oddziałów i partnerów biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje wyróżniająca się architektura i jakość kompleksu, co wpłynie na postrzeganie marki AUTO LAND w ważnym dla nas regionie – powiedział Tomasz Lis, dyrektor ds. marketingu Auto Land S.A.

- Klient poszukiwał w ograniczonym obszarze miasta, relatywnie małej powierzchni magazynowej wysokiego składowania dla optymalizacji zaplecza i procesów logistycznych. Format Small Business Unit i lokalizacja parku Ideal Idea City Park Wrocław była optymalnym wyborem. W trakcie rozmów deweloper po raz kolejny udowodnił swoją elastyczność wobec potrzeb najemców. Włączając w portfolio najemców firmę Auto Land Polska S.A., zamknęliśmy proces komercjalizacji pierwszego etapu I fazy wrocławskiej inwestycji Ideal Idea, dla Axi Immo Group to kolejna transakcja w parku – powiedział Damian Kińczyk, Associate Director, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.