Auto Partner na ćwierć wieku w MLP Poznań West

Auto Partner dołączy do najemców MLP Poznań West i otrzyma halę o zwiększonej wysokości wynoszącej 11,5 m. Przygotowywany obiekt, którego przekazanie planowane jest na trzeci kwartał 2022 r., będzie spełniał wymagania certyfikacji BREEAM.

Spółka Auto Partner podpisała kolejną umowę z MLP Group.

Nowa umowa została zawarta na okres 15 lat z opcją przedłużenia o kolejne 10 lat.

Deweloper wybuduje dla dystrybutora ok. 14,5 tys. mkw., z tego na cele magazynowe przeznaczonych będzie ok. 13,6 tys. mkw., a kolejne 880 mkw. stanowić będzie budynek biurowo-socjalny.

Obiekt powstanie zgodnie z najnowocześniejszymi trendami panującymi na rynku nieruchomości magazynowych. Deweloper wybuduje halę o wysokości zwiększonej do 11,5 m w świetle. W efekcie wzrosną możliwości składowania. Dodatkowo cała inwestycja zostanie zaprojektowana w układzie cross dockowym, a w części biurowej zostaną zastosowane przeszklenia, które zwiększą dostęp światła dziennego i zapewnią pracownikom lepsze warunki pracy. Ponadto, zgodnie ze strategią spółki MLP Group obiekt będzie spełniał wymagania certyfikacji BREEAM oraz będzie wyposażony m.in. w nowoczesne doki rozładunkowe, szerokie place manewrowe i parkingi.

Hala zostanie wyposażona w oświetlenie LED-owe, Interact firmy Signify, które pozwala na dostosowanie sposobu funkcjonowania lamp do charakteru pracy danego najemcy. Oświetlenie posiada czujniki ruchu, samo kompensuje natężenie światła dziennego, może być też sterowane automatyczne. MLP Group dba nie tylko o środowisko naturalne, ale także o komfort użytkowników obiektu.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nadrzędnym celem dewelopera jest aktywne dążenie do zmniejszenia emisyjności CO2 do atmosfery. Spółka właśnie zakontraktowała dostawy 100% energii ze źródeł odnawialnych na lata 2023-24. Montaż elektrowni fotowoltaicznych w parkach logistycznych MLP Group sprawia, że deweloper poza przejściem w pełni na „zieloną energię” od PGE, będzie ją sam dostarczał do sieci. W efekcie spółka zwiększy skalę redukcji śladu węglowego.

Przekazanie gotowego obiektu najemcy zaplanowane jest na początek 3Q 2022 r.

Auto Partner S.A. współpracuje z MLP Group od 2016 roku i będzie operował z dwóch parków Grupy: MLP Pruszków I oraz MLP Poznań West. Otrzyma łącznie prawie 28 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni magazynowej.