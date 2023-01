Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, wynajął 30 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni komercyjnej w ramach MLP Zgorzelec.

Auto Partner będzie pierwszym najemcą w nowym centrum logistycznym powstającym tuż przy granicy z Niemcami i Czechami.

Dystrybutor i importer części samochodowych zwiększył jednocześnie do blisko 60 tys. mkw. łączną powierzchnię we wszystkich obiektach wynajmowanych od MLP Group.

MLP Group dynamicznie rozwija współpracę z Grupą Auto Partner. W ramach podpisanej nowej umowy najmu dostarczy swojemu wieloletniemu partnerowi blisko 30 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w przygotowywanym nowym centrum logistycznym MLP Zgorzelec. Z tego 28,5 tys. mkw. wykorzystywane będzie na cele magazynowe, a ponad 1,1 tys. mkw. przeznaczone zostanie na wysokiej klasy powierzchnię biurową i socjalną. Tym samym MLP Group rozpoczyna realizację kolejnego parku logistycznego zlokalizowanego na terenie naszego kraju.

Auto Partner jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Spółka stanowi platformę sprzedaży, głównie kanałami elektronicznymi oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Rozpoczynamy realizację nowego centrum logistycznego zlokalizowanego w południowo zachodniej części kraju tuż przy granicy z Niemcami i Czechami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pierwszą umowę najmu zawarliśmy z naszym wieloletnim partnerem, który obecnie korzysta już z dwóch innych obiektów. Zgodnie ze strategią wszystkie nasze nowo powstające obiekty, także ten w Zgorzelcu, zostanie poddany procesowi certyfikacji BREEAM. Potwierdzi to stosowanie przez nas międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska – powiedziała Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

- Miniony rok był dla nas rekordowy pod wieloma względami, m.in. po raz pierwszy w naszej historii przebiliśmy barierę 2 mld zł przychodów już po trzech kwartałach roku. Co więcej, obecnie blisko 50 proc. naszych przychodów pochodzi z eksportu. Nie zamierzamy się jednak zatrzymywać i chcemy dalej rosnąć. W tym celu postanowiliśmy zwiększyć naszą powierzchnię, która już teraz wynosi ponad 100 tys. mkw., o blisko jedną trzecią. Ułatwi nam to m.in. zintensyfikowanie działalności poza granicami Polski. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na nowe centrum logistyczne przy granicy z Niemcami i Czechami – zaznaczył Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Nowy obiekt dla Auto Partner będzie przygotowywany zgodnie z najnowocześniejszymi trendami panującymi na rynku nieruchomości magazynowych. Wysokość hali zostanie zwiększona do 11 metrów netto spełniając potrzeby operacyjne najemcy. Wewnątrz obiektu zostaną zaimplementowane najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki. Na zewnątrz powstanie z kolei duży parking z miejscami dla około 500 pojazdów. Zapewni to komfort wszystkim dojeżdżającym pracownikom. Zgodnie ze strategią MLP Group obiekt będzie spełniał wymagania certyfikacji BREEAM.

Auto Partner jest wieloletnim klientem MLP Group. Współpracuje z deweloperem, będącym również zarządcą nieruchomości, od 2016 roku. Obecnie korzysta już z 13,2 tys. mkw. oferowanych w ramach centrum logistycznego MLP Pruszków II oraz z 14,5 tys. mkw. powierzchni w MLP Poznań West.

MLP Zgorzelec jest nowym parkiem logistycznym w portfolio MLP Group. Docelowo może dostarczyć łącznie około 90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. MLP Zgorzelec wyróżnia się doskonałą lokalizacją zapewniającą bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków. Do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach oraz do przejścia granicznego Zawidów z Czechami jest jedynie po około 13 km. Jednocześnie park znajduje się zaledwie 6 km od autostrady A4.

