Auto Partner rozrasta się w MLP Pruszków II

Spółka Auto Partner S.A. podpisała umowę z MLP Group S.A. dotyczącą wydłużenia umowy najmu oraz powiększenia wynajmowanej powierzchni o ponad 4,3 tys. mkw., z tego na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 3,8 tys. mkw., a kolejne 490 mkw. stanowić będzie część biurowo-socjalna. Hala zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. W efekcie spółka dystrybucyjna będzie korzystała łącznie z blisko 13 tys. mkw. powierzchni. Przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na 1 kwietnia 2021 r. Auto Partner S.A. współpracuje z MLP Group od 2016 roku.

Auto Partner jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli, działającym na rynku europejskim od 27 lat. Spółka stanowi platformę sprzedaży, głównie kanałami elektronicznymi oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

- Kontynuacja współpracy wraz ze zwiększeniem wynajmowanej powierzchni w naszym parku, jest potwierdzeniem, że oferta MLP Group spełnia oczekiwania klienta. Elastyczna współpraca z naszymi najemcami polega m.in. na optymalnym dostosowaniu wielkości wynajmowanej przestrzeni do ich bieżących potrzeb. Wszystkie nasze projekty cechuje atrakcyjna lokalizacja, dobra infrastruktura oraz możliwość rozbudowy parku – powiedział Tomasz Pietrzak Senior Leasing Manager w MLP Group.

- Wraz z dynamicznym wzrostem skali działania zdecydowaliśmy się na rozbudowę powierzchni magazynowej w Pruszkowie z 8,5 tys. do blisko 13 tys. mkw. Dziś w Grupie mamy łącznie ponad 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej. MLP Group tworzy nowoczesną przestrzeń magazynową świetnie dopasowaną do naszych potrzeb. Od lat współpracujemy korzystając z parków MLP – mówi Andrzej Manowski, wiceprezes Auto Partner S.A.

MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 309 tys. mkw., z tego blisko 200 tys. mkw. jest już oddane do użytku. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest wstanie sprostać wymaganiom klientom z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760, a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.