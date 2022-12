AUTODOC, wiodący sprzedawca internetowy części zamiennych i akcesoriów do pojazdów w Europie, otworzył nowe centrum logistyczne w parku Accolade w Szczecinie.

AUTODOC, wiodący w Europie sprzedawca internetowy części zamiennych do pojazdów, otworzył w miniony piątek nowe centrum logistyczne „M40” w Szczecinie.

Tym samym, AUTODOC potroił swoją powierzchnię magazynową na terenie Szczecina do 70 000 mkw.

Magazyn o powierzchni 40 000 mkw., posiada około 50 000 miejsc paletowych i jest jak dotąd największym magazynem firmy AUTODOC.

Park Szczecin w Załomiu należy do inwestora w nieruchomości przemysłowe Accolade.

Aby szybciej uzupełniać zapasy i zwiększyć produkcję, M40 służy obecnie jako centralny magazyn uzupełniający dla wszystkich centrów dystrybucyjnych AUTODOC. Przechowywanych jest tu około 200 000 produktów i 15 milionów numerów artykułów marek własnych Ridex i Stark, które w razie potrzeby są wysyłane do centrów dystrybucyjnych w Berlinie (A), Szczecinie (M13, M10) i już wkrótce w Chebie (C27), trafiają do klientów w całej Europie. Przepływ towarów wynosi prawie 1,5 mln litrów dziennie. Codziennie odbierane jest stąd do 400 000 towarów, które są następnie dystrybuowane do innych magazynów. „Wynajmując „M40”, stworzyliśmy przestrzeń do dalszego rozwoju, zyskaliśmy elastyczność i znacznie rozszerzyliśmy asortyment naszych marek własnych. Dzięki zwiększonej i szybszej dostępności naszych produktów możemy również świadczyć wyższy poziom usług naszym klientom - mówi Sven Hermann, Senior Vice President Supply Chain Management w AUTODOC.

Dzięki najnowszej inwestycji w Polsce, AUTODOC kontynuuje swoją historię sukcesu w Szczecinie, we współpracy ze swoim wieloletnim partnerem biznesowym Accolade, międzynarodowym inwestorem w infrastrukturę przemysłową. W 2018 roku AUTODOC otworzył swoje lokalne centrum przeładunkowe w dzielnicy Załom-Kasztanowe w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A6. W 2020 roku do obsługiwanej powierzchni magazynowej dodano półautomatyczne centrum dystrybucyjne M13. Wraz z otwarciem M40, Accolade ukończyło jednocześnie budowę swojego największego parku logistycznego w Polsce o powierzchni najmu 230 000 mkw.

Ten wielofazowy kompleks magazynowy jest największym parkiem w naszym polskim portfolio i drugim co do wielkości w Europie, wyprzedza go tylko park w Chebie. Accolade jest największym inwestorem w Szczecinie pod względem powierzchni magazynowej, a AUTODOC jest naszym największym najemcą. Jest to nie tylko nasz wspólny sukces, ale także sukces miasta i regionu. Pozytywny wpływ inwestycji na ten rejon widzimy już teraz. Inteligentne i przyjazne dla środowiska budynki magazynowe wniosły nowe życie do dawnego obszaru przemysłowego. Przyciągnęło to wiele innych światowej klasy marek i zaowocowało stworzeniem 4000 nowych miejsc pracy – powiedział Lukas Repal, Dyrektor Operacyjny, Accolade.

AUTODOC zatrudnia obecnie około 2000 osób z trzynastu krajów jako pracowników magazynowych i administracyjnych w zakładzie logistycznym w Szczecinie. Każdego dnia realizowanych jest tu (w centrach dystrybucyjnych M13 i M10) średnio około 35 000 zamówień, kompletowanych jest 140 000 produktów i wysyłanych jest około 45 000 paczek do klientów w całej Europie. Z całkowitą inwestycją wynoszącą około 11 milionów euro, zakład w Szczecinie jest obecnie najważniejszą lokalizacją logistyczną firmy AUTODOC.

Jesteśmy dumni, że AUTODOC, wiodący w Europie internetowy sprzedawca części zamiennych do pojazdów, wybrał Szczecin jako swoją lokalizację logistyczną. Potwierdza to fakt, że coraz więcej firm z branży e-commerce postrzega nasz kraj, a zwłaszcza nasze miasto jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności. Jako duży pracodawca AUTODOC wnosi znaczący wkład w tworzenie nowych miejsc pracy w regionie i czyni go jeszcze bardziej przyjaznym do życia dla mieszkańców - mówi Marek Kubik, Prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Ponadto od 2010 roku firma prowadzi działalność logistyczną w Berlinie, w dzielnicy Lichtenberg. Wiosną 2023 roku zostanie otwarty „C27”, nowy obiekt logistyczny w Chebie w Czechach jako kolejny wspólny projekt z Accolade. Szacuje się, że powstanie tam 500 nowych miejsc pracy.

