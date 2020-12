Automatyzacja otwiera drzwi do nowych lokalizacji magazynowych

- W nadchodzących latach wzrost popytu na nieruchomości logistyczne może być wyzwaniem dla klientów, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości, szczególnie w lokalizacjach położonych blisko konsumentów końcowych – wyjaśnia Eva vd Pluijm-Kok, Research and Strategy Manager Prologis na Europę. - Pandemia przyspieszyła trendy strukturalne. Jednocześnie zmalała nowa podaż, co zwiększa prawdopodobieństwo krytycznych niedoborów powierzchni. Rozwiązaniem tych problemów może być automatyzacja, która poprawia wydajność i otwiera drzwi do nowych lokalizacji.

Jednocześnie, inwestycje w automatyzację podnoszą wartość nowoczesnych obiektów logistycznych, które w konsekwencji stają się lepiej dostosowane do łańcuchów dostaw w przyszłości.

Prologis prezentuje cztery kluczowe wnioski płynące z analizy powiązań między automatyzacją a rynkiem nieruchomości logistycznych:

- Przyspieszenie trendów strukturalnych w łańcuchu dostaw, takich jak rozwój e-commerce, może spowodować ogromne niedobory na rynku nieruchomości logistycznych.

- Automatyzacja ma potencjał do zwiększania przychodów generowanych w przeliczeniu na powierzchnię logistyczną.

- W ciągu najbliższych 5 lat konieczne jest podwojenie powierzchni przeznaczonych na operacje e-fulfillment.

- Automatyzacja na rynku nieruchomości logistycznych oznacza korzyści ekonomiczne, ponieważ klienci inwestujący w automatyzację podpisują długoterminowe umowy najmu i chętniej je przedłużają.

Za wzrost popytu na powierzchnie logistyczne w krótkiej i średniej perspektywie odpowiada pięć wyraźnych czynników: e-commerce, tworzenie zapasów, wzrost gospodarczy, modernizacja łańcucha dostaw i popyt związany z pandemią.