Bank BNP Paribas finansuje nowe inwestycje Hillwood Polska. Ich łączna wartość to ponad 44 mln euro

Bank BNP Paribas udzielił kredytu Hillwood Polska na budowę parku magazynowego w Sycowie na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

W dwóch halach powstanie w sumie 87 698 mkw. powierzchni magazynowej.

To nie pierwsza współpraca obu firm. Wcześniej bank sfinansował dwie inne inwestycje Hillwood - w Siechnicach i Rawie Mazowieckiej.

- Cieszymy się, że bank BNP Paribas wspiera nas w budowie parku logistycznego w Sycowie. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z naszym partnerem, a przede wszystkim ze sprawnego przebiegu negocjacji warunków komercyjnych oraz szybkiej decyzji kredytowej – mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.

Ekologia na pierwszym miejscu

- W parku magazynowym w Sycowie zastosowaliśmy szereg rozwiązań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Podobnie, jak we wszystkich naszych magazynach, zainstalowaliśmy energooszczędne oświetlenie typu LED, a część urządzeń będzie zasilana zieloną energią z farmy fotowoltaicznej. Na terenie wokół budynków, zamiast klasycznych trawników, posiejemy łąki kwietne, które nie tylko zachwycą kolorami kwiatów, ale przyczynią się do oszczędności i w naturalny sposób stworzą lepszy mikroklimat w otoczeniu parku – dodaje.

- Ta transakcja to kolejny przykład realizacji misji Grupy BNP Paribas. Finansujemy projekt, który zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z zastosowaniem wielu ekologicznych rozwiązań - mówi Marek Kowalski, dyrektor departamentu finansowania strukturyzowanego i nieruchomości w Banku BNP Paribas.

- Cenimy współpracę z partnerami, z którymi łączą nas wspólne wartości i strategia prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób. Cieszę się, że możemy rozszerzyć naszą dotychczasową współpracę z Grupą Hillwood i finansować budowę parku magazynowego w Sycowie – uzupełnia.

Hillwood Syców to centrum logistyczne zlokalizowane niewiele ponad 50 km od Wrocławia, na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8. W dwóch halach powstanie w sumie 87 698 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Lokalizacja parku logistycznego zapewnia sprawny dojazd do aglomeracji wrocławskiej oraz autostrady A4. Inwestycja zostanie oddana do użytku w czerwcu tego roku.

W procesie finansowania inwestycji Hillwood w Sycowie, Siechnicach i Rawie Mazowieckiej bank BNP Paribas był wspierany przez zespół warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, natomiast kancelaria Clifford Chance zapewniała wsparcie Hillwood.